Algérie: La coopération bilatérale et la relance du processus de paix au Mali au centre des entretiens de Boukadoum à Bamako

Bamako — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu, lors de sa visite de travail au Mali, des entretiens avec des responsables maliens, avec à leur tête le chef de l'Etat, Bah N'Daw, axées sur les relations bilatérales et les voies de les promouvoir ainsi que sur le processus de paix et de réconciliation dans ce pays.

Lors de cette visite entamée mercredi à Bamako, M. Boukadoum a été reçu par le président malien, Bah N'Daw avec lequel il a débattu des relations bilatérales et des perspectives de leur renforcement, outre les voies susceptibles d'accélérer la cadence de mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.

"J'ai été reçu, aujourd'hui, par le président de la République du Mali, M. Bah N'Daw, dont la rencontre a été une opportunité pour examiner les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, ainsi que les voies et moyens à même d'accélérer la cadence de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger", a tweeté M. Boukadoum.

Dans son dernier tweet, M. Boukadoum a annoncé son arrivée dans la ville de Gao au nord du Mali.

"Je viens d'arriver à Gao où je me suis remémoré les martyrs du devoir, le Consul général, Boualem Sayes et le vice-consul, Tahar Touati que Dieu ait leurs âmes". "Leur perte restera à jamais gravée dans nos mémoires", a-t-il écrit.

Au cours de sa visite, le chef de la diplomatie algérienne a assisté à la cérémonie de la signature du mémorandum d'entente pour un partenariat avec l'Ecole de maintien de la paix au Mali.

Cette visite, la troisième de M. Boukadoum depuis les changements politiques survenus au Mali le mois d'août de l'année dernière, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les relations bilatérales et à donner un élan au processus de paix dans ce pays voisin.

Les acteurs internationaux et régionaux ont salué "les grands efforts" menés par l'Algérie pour assurer le retour et le maintien de la stabilité au Mali, réaffirmant l'impérative application effective de l'accord de paix et de réconciliation, "le seul et unique choix" pour rétablir la paix et la stabilité dans ce pays.

Les Maliens se sont réjouis "des résultats obtenus" en matière de la mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali grâce à l'accompagnement constant de la médiation internationale conduite par l'Algérie, à la faveur du comité de suivi de l'application de l'accord "qui n'a ménagé aucun effort pour maintenir l'équilibre de ce processus".