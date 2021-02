Cote d'Ivoire: Dédicace - Luisiano N'Dohou présente « Passion dévorante » aux femmes de Fraternité Matin

« Passion dévorante » est le nouvel ouvrage de l'écrivain Luisiano N'Dohou. Il a fait l'objet d'une dédicace ce jeudi 11 février 2021, à la salle Félix Houphouët-Boigny du groupe Fraternité Matin sis à Adjamé (Abidjan) en présence de plusieurs membres de l'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm). Une présentation de l'œuvre qui s'inscrit dans le cadre des festivités de la Saint Valentin.

L'auteur, à travers ce roman, raconte l'histoire de deux personnages, en l'occurrence Olivier et Karelle qui, après deux années intenses de vie de couple, succombent aux tentations extra conjugales. Olivier renoue avec les conquêtes faciles et sans lendemain. Quant à Karelle, elle tombe sous le charme de Mustapha, un homme charmant et beau parleur. Elle découvre subitement des défauts d'Olivier et ne semble plus l'aimer. Elle a alors l'impression de perdre son temps à ses côtés. Ce qui va donc causer la séparation.

Cependant, leur aventure extra-relationnelle va se révéler dramatique, d'où la prise de conscience qui les amènera à puiser au fond d'eux, « les bribes épars du vécu commun » pour que l'amour renaisse de ses cendres. Et l'écrivain de préciser : « ce roman est donc l'auxiliaire de la vie de couple à travers lequel je peins toutes tentations auxquelles nous cédons et qui finissent par nous faire plus de mal que de bien. C'est ma manière d'apporter ma pierre à la consolidation du couple en montrant quelques-uns des pièges qui jalonnent son parcours ».

Il ajoute que le couple doit être constamment consolidé, renforcé à chaque instant pour éviter qu'il ne devienne une faille et surtout dans des moments importants comme la fête de la Saint Valentin.

Pour la présidente de l'Afm, Colette Aly, « la relation entre la femme et la littérature est une histoire d'amour. Si le rêve sous-tend la dynamique du monde et que le roman est l'expression de nos rêves et de nos fantasmes, la femme qui les nourrit en constitue la quintessence matrice. Je souhaite bon vent à ce bout de rêve que vient de nous servir M. Luisiano N'Dohou », a-t-elle affirmé.

Au dire de Venance Konan, directeur général de Fraternité Matin, l'amour est un thème récurrent qui guide la vie de tous. Ainsi, c'est avec beaucoup de joie qu'il accueille cette collection « Lova » et qu'il encourage. Il félicite Luisiano N'Dohou pour ses écrits, tout en souhaitant à toutes les femmes une "passion dévorante" avec leurs conjoints.

Le roman « Passion dévorante » de 214 pages est constitué de 15 chapitres. Il est paru à Fratmat Editions avec la collection Lova qui fait la promotion de la littérature sentimentale.

En plus d'être écrivain, Luisiano N'Dohou est chargé de la promotion des ventes à la Société nationale de développement informatique (Sndi). Il en est à sa 10e œuvre littéraire. « Jusqu'au mariage », « Rendez-vous du bonheur », « La dernière dose de viagra » en sont quelques-unes.