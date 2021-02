Sénégal: Groupe Bnp Paribas - Le produit net bancaire connait une légère baisse de 0,7% en 2020

Dans son rapport d'activité de l'exercice 2020, le Conseil d'administration du groupe Bnp Paribas qui s'est réuni le 4 février dernier renseigne qu'au total, le Produit net bancaire (Pnb), à 44 275 millions d'euros, est presque stable (-0,7%) par rapport à 2019 à périmètre et change historiques et progresse de 1,3% à périmètre et change constants.

Selon le document, dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire est en légère hausse à périmètre et change historiques (+0,2%) et progresse plus sensiblement (+2,0%) à périmètre et change constants.

A l'en croire, le Pnb est en baisse de 2,1% dans Domestic Markets car, explique-t-il, la très bonne performance des métiers spécialisés (en particulier de Personal Investors) ne compense que partiellement l'impact de l'environnement persistant de taux bas et de la crise sanitaire dans les réseaux.

Aussi, le texte note dans le même sillage que les revenus d'International Financial Services sont en baisse de 7,2% en lien avec les effets de la crise sanitaire et malgré la bonne performance de BancWest. « CIB enregistre une forte progression (+13,9%) avec une hausse dans tous les métiers », confie enfin le Conseil d'administration du groupe Bnp Paribas.