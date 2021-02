Cameroun: L'armée annonce avoir tué le chef du commando responsable du massacre d'une école

Le 24 octobre dernier, un groupe armé avait fait irruption dans un collège privé de Kumba dans la région du Sud-Ouest anglophone. Sept écoliers étaient morts. Le drame avait choqué le pays tout entier. Les autorités ont accusé des indépendantistes anglophones d'avoir mené cette attaque.

Dans la nuit du dimanche au lundi 8 février, les forces armées camerounaises ont conduit « une importante opération de ratissage » dans les environs du village de Balangui, suite à des renseignements fournis par la population locale, selon un communiqué du ministère de la Défense. S'en est suivi un échange de tirs entre un groupe séparatiste et les militaires. Bilan selon les autorités, cinq rebelles tués et plusieurs blessés et en fuite.

L'armée annonce notamment la mort du « Général Above The Law », le chef d'un groupe armé indépendantiste qui contrôlait la zone. C'est lui qui aurait dirigé le commando qui a attaqué l'école de Kumba et fait sept morts parmi les élèves. Peu après le massacre, en octobre dernier, les forces armées avaient déjà annoncé avoir tué certains responsables de l'attaque.

Contacté par RFI, le capitaine de vaisseau Cyrille Atonfack Guémo, porte-parole du ministère de la Défense, explique qu'« il s'agissait d'un groupe d'une dizaine d'assaillants qui ont été progressivement neutralisés. Le dernier en date, le dénommé Général Above The Law en était le chef. »