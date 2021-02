Cote d'Ivoire: Cohésion, union et paix - Mgr Paolo Borgea, Euphrasie Yao, Norbert Abékan, ... invitent à la solidarité

Le monde entier a célébré, le 5 février, la fraternité humaine, à l'initiative du Pape François, chef de l'Église catholique et du Dr Cheick Ahmed Mohamed El-Tayeb, Imam de la mosquée d'Al Azhar.

A cette occasion, Mgr Paolo Borgia, Nonce Apostolique en Côte d'Ivoire et le Cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du Conseil islamique (Cosim) ont organisé, sous la houlette du père Norbert-Eric Abékan, une table-ronde, à la salle de conférences du Centre de recherches et d'actions pour la Paix (Cerap), à Cocody.

Pour cette édition, plusieurs experts de la vie politique, sociale et religieuse ivoiriens ont été conviés à partager leurs connaissances sur ce sujet, à travers différents thèmes. Mgr Paolo Borgia, Nonce Apostolique, Norbert-Eric Abékan, curé de la paroisse Notre dame de la Tendresse de la Riviera, Vincent Toh Bi Irié, fondateur de l'organisation non gouvernementale "Aube nouvelle", André Sylver Konan, journaliste et écrivain, Jeannette Touré, présidente nationale de l'association des femmes catholiques, Hadja Mariame de l'association des femmes musulmanes et Ibrahima Binaté, membre du Cosim, sont intervenus à tour de rôle pour briser le mur de méfiance entre les Ivoiriens et aider à construire un pont de solidarité entre eux. Et ce pour une Côte d'Ivoire unie, rassemblée et prospère.

Pour Norbert-Eric Abékan, l'acte du Pape François et du Dr Cheick Ahmed Mohamed El-Tayeb est un exemple à suivre car il faut que les peuples du monde, toute religion confondue, cultivent la tolérance, l'amour et brisent les murs de méfiance qui existent entre eux. "Nous devons, dans ce sens, faire des ouvertures à l'endroit des autres communautés", a-t-il exhorté.

Pareil pour Mgr Paolo Borgia qui encourage à saisir cette opportunité offerte par les deux éminents guides religieux. Vincent Toh BI, quant à lui, tirant les leçons des crises pré et post électorales de la présidentielle dernière, a invité les Ivoiriens à se surpasser et à mettre au centre de toute chose la fraternité humaine.

Se prononçant sur le thème : « Femmes, créatrices de la fraternité humaine », Euphrasie Kouassi Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, fondatrice, Titulaire de la Chaire Unesco « Eau, femmes et pouvoir de décision, a partagé ses convictions sur la solidarité humaine.

Pour elle, si les guides religieux et l'Onu décrètent une journée spécialement dédiée à la fraternité humaine, c'est que les populations ivoiriennes sont très loin d'avoir atteint l'objectif au vu des différentes pratiques et mouvements vécus ces derniers mois.

C'est pourquoi, elle invite à agir rapidement, chacun à son niveau, pour « relever ce défi ». « La femme est réellement la clé de la création de la fraternité humaine», pense Euphrasie Kouassi Yao.

Avant d'indiquer que pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle, les décideurs doivent s'approprier l'approche genre et développement qui est une approche qui vise à corriger les inégalités entre les femmes et les hommes, à donner les outils concrets de compréhension de ces inégalités et d'institutionnaliser cette approche à travers des formations.

Selon elle, il s'agit de valoriser, entre autres, les compétences des femmes en vue de renforcer leur participation et leur leadership au niveau politique et communautaire.