Cote d'Ivoire: Toumodi - Provoquer des affrontements pour salir l'adversaire politique

« Nous, on n'a pas beaucoup réfléchi. On était au village quand on nous a appelés en renfort parce qu'on nous disait que les jeunes dioula avaient décidé de tuer tous les baoulé. Donc, on a accouru pour protéger nos frères ».

A Toumodi, les affrontements ont opposé des autochtones aux jeunes des villages environnants. Ces derniers sont arrivés dans la ville avec des cailloux, des machettes, des lance-pierres et des fusils calibre 12. Mais surtout la tête pleine de rumeurs. De fausses informations qu'ils n'avaient pas la possibilité de vérifier. Encore qu'ils n'étaient même pas dans l'état d'esprit de le faire. « Quand tu es dans ton village et qu'on vient te dire tous les jours que les cadres Rhdp de la région envoient chaque week-end des microbes et des fusils qu'ils cachent pour attaquer le moment venu des baoulé, et qu'à l'approche des élections, on te dit que l'ennemi est passé à l'action, tu vas vérifier quoi ? Tu t'apprêtes et tu vas au combat. »

Aujourd'hui, ces jeunes qui tiennent ces propos savent qu'ils ont été induits en erreur. Qu'ils sont allés affronter d'autres jeunes qui n'avaient jamais mûri l'idée de les attaquer. Que faire ? « On regrette ce qui s'est passé mais ça s'est déjà passé ».

Certains ont tiré un trait sur ces incidents. Mais pas les victimes. Et les politiques qui aujourd'hui encore, surtout en ces temps des législatives, polluent l'atmosphère avec des intox terribles.

Les affrontements ? Ceux qui ont diffusé les fake news, manipulé les jeunes au point de les dresser les uns contre les autres, n'y sont pour rien. Ce sont leurs adversaires qui ont tout provoqué. Des adversaires qu'on a plus vus dans la ville pour diriger des réunions de cohésion sociale.

Les calibres 12 et machettes distribués ? Ne leur demandez pas à quoi ça devait servir. Les bidons d'essence offerts non plus. Pour ces politicards, ils ont ce qu'il leur faut pour mener campagne. Certains ont été par le passé des élus et hauts cadres. Leur position n'a pas profité à la région. Ils n'ont pu être auprès des populations au moment où ils étaient aux affaires. Au point que certains habitants ont fini par croire qu'un leader local ne peut aucunement influencer le développement local et partager le quotidien des populations.

Voilà qu'aujourd'hui, des fils de la région montrent qu'un cadre peut apporter beaucoup aux populations. Qu'on peut être au gouvernement, disposer d'un portefeuille qui ne laisse pas de temps libre, mais trouver des moments pour se consacrer à sa région. Que, quand on aime les siens, on frappe tous les jours aux portes de son patron pour les problèmes que vivent ses parents.

Les réalisations sur le terrain montrent qu'il « y a cadre et cadre. Qu'il y a ministre et ministre. Il y a ceux qui ont eu le titre mais n'ont pensé qu'à eux et il y a ceux qui se penchent réellement sur les problèmes de leurs parents. Aujourd'hui à Toumodi, on le sait et ça fait très mal à ceux qui étaient aux mêmes postes. Ils en ont honte. »

Honte ? Oui, mais pas de quoi abdiquer. Il faut revenir aux affaires. Il faut se donner les moyens de salir ceux qui tous les jours sont chantés dans les villages pour les réalisations qui ont impacté le quotidien des populations. Il fallait trouver autre chose. Pure bassesse!

Avant le scrutin présidentiel, pendant que l'administration, les chefs de communauté et la ministre Raymonde Goudou Coffie multipliaient les réunions de sensibilisation, y compris le jour des affrontements, eux soufflaient en bas, distillaient la haine. Une haine qui a failli détruire la ville.