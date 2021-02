Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Abobo - Hamed Bakayoko appelle les populations à soutenir les candidats du Rhdp

Le coordonnateur régional du Rhdp à Abobo et Anyama, Hamed Babayoko, a rencontré les chefs de terre, de villages, de communautés et guides religieux de sa commune le mercredi 10 février 2021. L'objectif est de leur présenter les candidats du Rhdp choisis pour les législatives du 6 mars prochain et les inviter à les soutenir.

Le Premier ministre dans les échanges, les a invités à s'engager dans la campagne qui s'annonce avec à l'idée de donner la victoire au Rhdp.

« Nous entamons un pas important. Nous devons consolider la gouvernance du Président Alassane Ouattara par la majorité à l'hémicycle. Cela passe par notre engagement à tous. Je suis à vos côtés », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Notre priorité à Abobo, c'est de consolider la paix. Nous devons nous transcender et aller à l'essentiel. Dans toutes les élections, il y a des frustrations mais nous devons prôner la cohésion. A Abobo, notre crédo, c'est le vivre ensemble. Je vous confie nos candidats afin qu'ils bénéficient de votre soutien qui va conduire à la victoire ».

Au nom de la chefferie, Nanan Amoa Paul, chef du village d'Aboboté, a exprimé la reconnaissance de ses pairs au maire Hamed Bakayoko. Selon lui, la configuration des candidats du Rhdp à Abobo reflète la cohésion qui règne dans la commune. A l'en croire, l'Ouest, l'Est, le Sud et le Nord en passant par le Centre de la Côte d'Ivoire, tous sont sur la liste, y compris la chefferie. Et de rassurer le ministre Hamed Bakayoko du soutien des populations dans l'ensemble. « Nous allons demander aux populations de prendre en main la campagne afin qu'elle se déroule dans la paix, le calme comme c'était le cas lors de la présidentielle », a-t-il laissé entendre.

Diarrassouba Souleymane, représentant du Cosim à Abobo, au nom des guides religieux, a fait des prières et des bénédictions.

La ministre Kandia Camara, tête de liste, a, au nom des 6 candidats, exprimé sa reconnaissance à Hamed Bakayoko pour sa présence. Surtout pour avoir convoqué ses administrés afin de leur présenter officiellement les candidats du Rhdp aux législatives.

« Merci le généreux, le golden boy, Hambak pour la rencontre organisée pour échanger avec les populations à l'effet de nous présenter et de les engager à nous soutenir. Surtout pour leur parler de l'enjeu avec pour maître mot la paix qui doit régner autour de cette échéance », a-t-elle exposé. Avant de remercier les différents chefs.

Et de prendre l'engagement au nom de ses pairs à suivre les directives données par le Premier ministre. Que sont de faire la campagne dans la paix, la convivialité. Ensuite de promettre qu'une fois élus, ils travailleront aux côtés du maire pour le développement de la commune.