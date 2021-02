Angola: Plus d'interaction dans le soutien aux communautés

Cabinda (Angola) — Le consul d'Angola à Pointe-Noire (République du Congo), Samuel da Cunha, a défendu une plus grande interaction avec les autorités de la province de Cabinda pour résoudre les problèmes des Angolais sur le territoire congolais.

S'adressant à l'ANGOP, Samuel da Cunha, a indiqué que les cas impliquant des Angolais, tels que les naufrages, la disparition de pêcheurs et l'immigration irrégulière, devraient toujours mériter une communication officielle à la représentation diplomatique, au lieu que le consulat soit informé par la presse ou par le communauté résidente.

Selon le diplomate, ce fait surpend souvent et entrave la bonne volonté dans la résolution des problèmes qui affectent les Angolais dans cette région congolaise.

Cet instrument (communication officielle), a-t-il dit, sert de support pour, par la voie diplomatique, aider à trouver des solutions liées aux problèmes, dans l'esprit des bonnes relations existantes.

L'objectif du consulat dans ces régions congolaises de Kouilou et Pointe-Noire (République du Congo) est de rechercher les concitoyens, d'aider à résoudre les problèmes qui les affectent le plus et, dans le cadre de la loi et dans les bonnes relations existantes, de contribuer pour que ces problèmes trouvent une solution diplomatique avec les autorités locales.

Il a admis qu'il était rare, récemment, que la représentation diplomatique reçoive des communications officielles des autorités de la province de Cabinda avec des rapports de cas d'incidents maritimes ou de situations migratoires, qui nécessitent l'intervention du consulat.

Contactées par l'ANGOP, les autorités de la province de Cabinda, par l'intermédiaire du directeur de la communication sociale, Fernando Matusal, ont souligné l'importance de la communication et de l'interaction entre les différentes entités, en cas d'incidents, tels que ceux survenus dans les mers du Région.

Cependant, Fernando Matusal a souligné qu'en raison du Covid-19 et de la fermeture des frontières, ces contacts se sont ralentis, mais que cela reste l'une des priorités du gouvernement local dans ces situations.

L'Angola et la République du Congo entretiennent de bonnes relations qui remontent à de nombreuses années.

