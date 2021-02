Angola: L'exploitation du gisement de Mulepo pourrait commencer en 2021

Dundo (Angola) — Un programme pilote d'exploitation des gisements de kimberlite de roche magmatique compacte sera mis en œuvre au courant de l'année 2021, sur décision de la Société angolaise de diamants « Endiama Mining» et la Gemcorp, soit un investissement de 150 millions de USD.

Le programme s'inscrit dans le cadre d'un Accorde signé en décembre 2020 par la Gemcorp, un groupe de Trading (Achat et Vente) et investissement sur les marchés émergents, et l'Endiama Mining, un subsidiaire de l' « Endiama E.P », entreprise publique, pour la création d'un partenariat visant à dynamiser le potentiel diamantifère du gisement de Mulepo.

Ce programme permettrait aux deux partenaires de mieux connaitre les opérations minières à mener sur le terrain, le type et la qualité des diamants existant dans la concession, la capacité des prestataires de services qui opèrent déjà dans la région, ainsi que la perception potentielle des recettes par la vente de diamants à extraire de Mulepo.

En tant qu'actionniste majoritaire, promoteur et opérateur, la Gemcorp va financer le Programme pilote et les opérations de prospection du projet. La mise en œuvre du projet permettrait de produire environ trois millions de tonnes de kimberlites par an, selon un communiqué de l'Endiama parvenu ce jeudi au bureau de l'ANGOP.

En phase pilote, la Cemcorp compte constituer une équipe de professionnels expérimentée, et recruter au moins 140 travailleurs, en majorité des originaires des communautés locales, qui seront chargés de la gestion, de l'opération et d'exploitation minière.

A propos du projet, le président du Conseil d'administration de l'Endiama, Ganga Júnior, a fait savoir que le partenariat permettrait d'augmenter le portefeuille d'affaires du secteur diamantifère angolais sur toute sa chaine de valeur.

IL a souligné que le projet Mulepo est le premier investissement de la Gemcorp, entreprise britannique, dans l'exploitation diamantifère en Afrique subsaharienne.

Selon Ganga, « Il s'agit d'une entreprise historiquement bien réussie dans la gestion des projets à grande échelle en Angola, telle que la Raffinerie de Cabinda ».

Le programme s'inscrit dans le cadre d'un Accorde signé en décembre 2020 par la Gemcorp, un groupe de Trading (Achat et Vente) et investissement sur les marchés émergents, et l'Endiama Mining, un subsidiaire de l' « Endiama E.P », entreprise publique, pour la création d'un partenariat visant à dynamiser le potentiel diamantifère du gisement de Mulepo.

Ce programme permettrait aux deux partenaires de mieux connaitre les opérations minières à mener sur le terrain, le type et la qualité des diamants existant dans la concession, la capacité des prestataires de services qui opèrent déjà dans la région, ainsi que la perception potentielle des recettes par la vente de diamants à extraire de Mulepo.

En tant qu'actionniste majoritaire, promoteur et opérateur, la Gemcorp va financer le Programme pilote et les opérations de prospection du projet. La mise en œuvre du projet permettrait de produire environ trois millions de tonnes de kimberlites par an, selon un communiqué de l'Endiama parvenu ce jeudi au bureau de l'ANGOP.

En phase pilote, la Cemcorp compte constituer une équipe de professionnels expérimentée, et recruter au moins 140 travailleurs, en majorité des originaires des communautés locales, qui seront chargés de la gestion, de l'opération et d'exploitation minière.

A propos du projet, le président du Conseil d'administration de l'Endiama, Ganga Júnior, a fait savoir que le partenariat permettrait d'augmenter le portefeuille d'affaires du secteur diamantifère angolais sur toute sa chaine de valeur.

IL a souligné que le projet Mulepo est le premier investissement de la Gemcorp, entreprise britannique, dans l'exploitation diamantifère en Afrique subsaharienne.

Selon Ganga, « Il s'agit d'une entreprise historiquement bien réussie dans la gestion des projets à grande échelle en Angola, telle que la Raffinerie de Cabinda ».