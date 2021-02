Gabon: Covid-19 - Les Mamboundouistes exigent du gouvernement la publication du rapport d'enquête parelementaire

Dans le cadre de leurs activités politiques, tout en prenant le soin de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, les Mamboundouistes ont échangé leur point de vue, le mardi 10 février 2021 à partir de 10 heures, sur le sujet qui préoccupe la nation, sous la conduite de leur Président Guy Constant Titus Koumba.

Ouvrant les travaux, le Président a informé les Membres du directoire de l'entrevue qu'il a eu avec un groupe de personnes venues solliciter auprès de lui, la tenue d'une causerie politique dans leur quartier. Prenant acte de cette annonce, les Membres du Directoire ont marqué leur accord et par la suite, une commission a été mise en place pour préparer cet évènement.

Passant à l'examen du point inscrit à l'ordre du jour, les Mamboundouistes ont prêté leur attention sur la situation épidémiologique liée à l'apparition des variants très mortels de la COVID-19 à travers le monde et particulièrement dans notre pays.

A cet effet, il sied de rappeler que depuis l'apparition du premier cas de COVID-19 le 12 mars 2020 dans notre pays, le gouvernement de la République avait pris une kyrielle de mesures visant à freiner la propagation de cette pathologie, l'état d'urgence sanitaire, le confinement et les restrictions des libertés individuelles (... ).

Considérant les données qu'affiche le tableau synoptique de la cartographie sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, les Mamboundouistes encouragent le gouvernement dans l'exercice de la sensibilisation contre la COVID-19 et appellent les gabonais au civisme, à la responsabilité et à la stricte observance des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités.

Toutefois, les Mamboundouistes appellent les forces de sécurité et de défense à la retenue et à faire prévaloir le respect de la dignité humaine pendant les contrôles liés au port obligatoire des masques et au non-respect des heures du couvre-feu instauré par l'exécutif dans notre pays depuis l'apparition de la COVID-19.

Au regard de la survenance des nouveaux variants de la COVID-19 qualifiés de plus mortels, les Mamboundouistes suggèrent au gouvernement d'une part, le renforcement du dispositif sanitaire dans toutes nos frontières et la restriction du nombre de vols en provenance des pays atteints par les variants de la COVID-19 et, de procéder au confinement partiel avec réduction du temps de travail des localités dans lesquelles le nombre de cas testés positifs au test PCR ne cesse d'atteindre des proportions inquiétantes d'autre part.

Aussi, convient-il de rappeler que le jeudi 07 mai 2020, conformément à l'article 61 de la Constitution, l'ancien premier ministre Julien NKOGHE BEKALE avait été interpellé par l'Assemblée Nationale afin de s'expliquer sur la gestion de la pandémie liée à la COVID-19. Au vue des difficultés dans l'application des mesures d'accompagnement relatives à la distribution des kits alimentaires, la gratuité de la fourniture d'eau et de l'électricité, le paiement des loyers aux bailleurs, la remise des masques aux populations etc...

Au regard de ce tableau sombre, l'ancien Premier Ministre avait demandé et obtenu du Président de l'Assemblée Nationale, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire chargée de contrôler et d'évaluer la gestion de la crise sanitaire, ce qui devrait permettre au peuple gabonais d'avoir une idée exacte de la destination des Fonds alloués par le Président de la République, mais aussi le Fonds de solidarité COVID-19 composé des legs, des dons des partenaires financiers au développement et l'utilisation des denrées alimentaires collectées au profit de la banque alimentaire.

Après la mise en place de la commission d'enquête parlementaire présidée par le député du deuxième siège de la Basse Banio Angélique NGOMA, les membres du Bureau de ladite commission avaient sillonné l'ensemble des neuf provinces aux fins d'évaluer les politiques publiques en matière de pandémie, d'auditionner et d'examiner la transparence dans la gestion faite par les responsables nationaux et provinciaux du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie liée à la COVID-19.

Lors de la clôture de la deuxième session ordinaire du parlement, le Président de l'Assemblée Nationale Faustin BOUKOUBI avait informé les Honorables députés de la transmission du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 au Président de la République et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

La commission d'enquête parlementaire dans son rapport dénonce-t-elle un manque d'anticipation et une gestion chaotique de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 au point de ne pas le rendre public ?

Pour les Mmaboundouistes, les responsables de la gestion de cette crise sanitaire devraient en cas de manquements graves observés dans la gestion de cette pandémie, répondre de leurs actes, conformément à la loi.

Enfin, les Mamboundouistes exigent du Gouvernement, la publication des conclusions du rapport de la commission d'enquête parlementaire afin que nul n'en ignore.

Fait à Libreville le 10/02/2021

Le Bureau