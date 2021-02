Congo-Brazzaville: Vie associative - "Nouvelle Likouala émergente" vient d'organiser des soirées culturelles à Impfondo

Du 5 au 7 février dernier l'association "Nouvelle Likouala émergente" a organisé des soirées culturelles à Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala sous le patronage du préfet, Gilbert Djombo Bomondjo. Le président de cette association, Eddie Sergio Malanda, a expliqué à la presse, le 11 février à Brazzaville, le bien-fondé de ces activités.

Les soirées culturelles du département de la Likouala ont réuni une cinquantaine de groupes traditionnels et des danses des sept districts du département de la Likouala, à savoir : Impfondo, Dongou, Epéna, Enyelle, Bouanela, Betou, Liranga. Le but était de réunir toutes les filles et fils de cette partie du Congo.

Eddie Sergio Malanda, président de l'association la « Nouvelle Likouala émergente », pense qu'auparavant, les ressortissants de la Likouala, notamment la majorité des responsables politiques avait créé un climat de divisions, de querelles et de conflits. Constatant cela, il a eu une idée de réunir toutes les filles et fils des districts de la Likouala. Un pari aujourd'hui gagné au regard de l'ampleur de l'événement, estime-t-il.

« Je pense que les habitants de la Likoua en avaient besoin. Hier, ils assistaient leurs soeurs et frères. Depuis, les uns se sont retirés des autres, parce que chacun était derrière un homme politique. Aujourd'hui, notre association veut changer les choses en les mettant ensemble. », a indiqué le président de l'association "Nouvelle Likouala émergente".

Pour Eddie Sergio Malanda, les soirées dansantes ou mieux les danses traditionnelles sont une symbolique forte pour unir les "likoualiens". « Chez nous dans la Likouala autour des danses il se passe beaucoup de choses tant sur le plan mystique que physique. Quand il y a un pareil mouvement, il y a toujours la cohésion. On exhibe les mains en tapant sur les autres, une manière d'exprimer l'amour et la cohésion. C'est ce que nous avons voulu faire et la population y a adhéré. L'événement a été à la hauteur des attentes », a-t-il précisé.

Fédérer les efforts pour accueillir le chef de l'État à Impfondo

L'association "Nouvelle Likouala émergente" promet d'organiser un accueil chaleureux lors de la visite du président de la République, Denis Sassou N'Guesso à Impfondo, parce que tout le monde l'attend. « J'ai laissé un message fort. Ce que nous avons semé doit demeurer, pour que quand le président va arriver qu'il constate que les jeunes le soutiennent pour ses efforts de développement du Congo en général et de la Likouala, en particulier », a renchéri le président de l'association.

Notons que la « Nouvelle Likouala Emergente » est une association qui est née il y a deux ans et demi, avec pour objectifs entre autres de soutenir, former et orienter les filles et fils du Congo en général et du département de la Likouala, en particulier. Elle assiste aussi les sinistrés et les victimes de guerre et soutient la politique du développement du président de la République.