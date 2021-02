Congo-Brazzaville: Education civique - Le pays envisage la mise en place, bientôt, d'un corps de jeunes volontaires

La chambre haute du parlement a adopté au cours de sa plénière du 11 février à Brazzaville, le projet de loi portant institution en République du Congo, d'un corps des jeunes volontaires, afin de répondre à la nécessité de faire du volontariat un espace d'éducation et d'engagement civique.

Il s'agit, pour le gouvernement, de promouvoir la culture du volontariat et des valeurs civiques auprès des jeunes congolais, afin d'encourager leur insertion dans la vie active et leur autonomisation.

L'idée remonte d'un atelier de validation organisé en juin 2015 au Centre d'information des Nations unies (CINU) par le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique. L'institution du corps des jeunes volontaires du Congo devrait permettre de garantir l'encadrement des jeunes, promouvoir leur engagement civique et volontaire dans des actions locales, nationales et régionales de développement.

Améliorer leur employabilité, préparer leur transition vers la vie active par la réalisation des missions d'intérêt général. Une fois mis en place, a rappelé la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique Destinée Hermella Doukaga, le CJVC permettra, entre autres, de garantir l'encadrement des jeunes par la promotion du volontariat national, international et de réciprocité.

« Ce corps devait permettre à notre pays de se hisser au niveau des standards internationaux et d'épouser les contours de la Charte africaine de la jeunesse qui fait obligation aux Etats de mettre en place des politiques et des programmes de volontariat destinés aux jeunes, favorisant ainsi leur participation à l'élaboration de politiques ainsi qu'à la conception et la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine intitulé « l'Afrique que nous voulons » a-t-elle ajouté.

Le présent projet de loi qui encadre juridiquement l'activité du volontariat des jeunes congolais sera supervisé par un organe de gestion dont le gouvernement fixera les attributions, l'organisation et le fonctionnement par décret en Conseil de ministres en conformité avec les recommandations de la Charte africaine de la jeunesse, premier cadre légal institué en Afrique qui soutient les politiques nationales, les programmes et les actions en faveur du développement de la jeunesse.