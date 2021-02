Congo-Brazzaville: Electricité - Le Mayombe attend la lumière grâce à Blue Power Congo !

A 2 kilomètres de Mboundi dans le Kouilou, le millier d'habitants de Tchikanou, un village privé d'électricité, pourrait un beau jour, comme tant d'autres villages, voir la vie en rose et plus certainement en bleu, aux couleurs de Blue Power Congo et d'un nouvel horizon.

Société privée de droit congolais, enregistrée à Pointe-Noire, Blue Power Congo s'est fixée, à travers sa filiale S.T.R.A.D.E.K [Société de transport et de distribution dans le Kouilou] l'objectif de créer un réseau de distribution d'électricité en zone rurale sur l'axe de la route nationale 1 qui partira de Louango pour rejoindre Diosso, Mengo, Hinda, Mboundi, Malélé, Billala Bilinga, Les Saras, Mvouti et enfin Dolisie.

Ce vaste projet, mûri depuis plus de deux années, a trouvé sa légitimité depuis la fin du monopole du marché de l'électricité en 2003 et depuis les accords tripartites en 2019 entre Blue Power Congo, le ministère de l'Energie et de l'Hydraulique et la société Energie électrique du Congo. Il s'agit là, bien évidemment d'une grande première en République du Congo que de voir apparaître des capitaux privés pour financer une extension nationale de distribution d'électricité en zone rurale.

« C'est un projet ambitieux qui a été hélas ralenti ces derniers temps en raison de la crise sanitaire et de toutes les mesures qui l'accompagnent. C'est un chantier qui devrait s'étendre sur une période de cinq à dix ans. L'investissement global de ce projet est estimé à 65 milliards de francs CFA pour apporter confort et progrès à environ 50 000 personnes dans le Mayombe tout en apportant la garantie à la population de maintenir en ces zones rurales les mêmes tarifs d'électricité que ceux qui ont cours dans les villes au niveau national. Blue Power Congo est bien évidemment soutenue par de solides partenaires financiers... », a expliqué Nicolas Rouzé responsable de Blue Power Congo.

L'arrivée de l'électricité dans ces zones non desservies du Mayombe fera sans doute grincer les dents des vendeurs de gaz oïl ou de groupes électrogènes au plus grand bonheur du développement économique des activités locales telles que les scieries ou autres industries, les exploitants de carrières ou de transformation agricole.

« Le potentiel électrique du Congo est riche et il est important de capitaliser cette richesse pour les générations à venir. C'est la raison pour laquelle Blue Power Congo envisage à plus long terme de raccorder des barrages hydroélectriques le long de ce même réseau. Le futur et le progrès voudraient que l'hydroélectricité du Mayombe alimente le Sud du Congo et c'est à cela que nous nous employons avec force », a indiqué Nicolas Rouzé.

Si l'on peut croire en premier ressort que Blue Power Congo et sa filiale S.T.R.A.D.E.K viennent jeter un pavé dans la mare de E2C, il n'en est rien comme l'explique encore Nicolas Rouzé : « Zone urbaine et zone rurale ont chacune leur spécificité. La production d'électricité à la C.E.C - Centrale Electrique du Congo - est excédentaire par rapport à la consommation de Pointe-Noire. La difficulté pour E2C est que Pointe-Noire est une ville à forte croissance et le réseau de distribution semble avoir du mal à s'adapter à cette croissance. Mais en termes de production, E2C a tout à fait la capacité d'alimenter tout autant la capitale économique que notre projet au Mayombe. Notre position n'est pas celle d'un concurrent mais celle d'un partenaire intervenant en complément d'E2C et en faveur du monde rural ».