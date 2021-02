Congo-Brazzaville: Gastronomie - Le lounge d'EL réinvente les codes culinaires

Grâce à sa créativité, Ibrahima Dia chef cuisinier du nouveau restaurant réinvente les codes culinaires à travers des recettes d'Afrique et d'Europe revisitées tout en préservant le côté traditionnel.

Restaurant semi-gastronomique du groupe Elbo Suites, le lounge d'EL est un endroit raffiné qui permet à ses visiteurs de découvrir des recettes aussi surprenantes les unes que les autres. La cérémonie d'ouverture et d'inauguration dudit endroit s'est tenue le 6 février à Brazzaville, en présence des partenaires et chalands de ce groupe.

Ibrahima Dia imagine chacune de ses créations comme un parcours gustatif à lui seul associant tout à la fois élégance de la présentation et complexité des saveurs et des textures. Ce dernier propose une table raffinée entre traditions et modernités pour encore plus de gastronomie. De même, Ibrahima Dia façonne et assemble les produits pour les sublimer et obtenir les saveurs les plus abouties dans le souci de répondre aux besoins et attentes des clients.

En effet, le restaurant propose dans cette nouvelle carte des plats succulents et généreux, des entrées chaudes et froides comme le soufflet au chocolat et noisettes, le filet mignon de porc au madère, l'entrecôte black angus, les côtelettes d'agneau mariné aux épices indiennes etc. « Cette nouvelle carte sera très variée puisqu'on parle de semi gastronomique. On parle de plats, du cadre raffiné, d'une cave honorable et aussi d'un service avec un accueil très chaleureux », a expliqué le chef cuisinier Ibrahima Dia. Pour les plus gourmands, dit-il, le lounge restaurant d'EL propose des plats à la fois savoureux et copieux à déguster à deux.

« C'est au chef et à son équipe de faire voyager les clients à travers ce qu'il leur propose. Mon équipe et moi serons à votre disposition pour justement essayer de vous faire plaisir au quotidien. Je rêve d'être parmi les ambassadeurs qui font partie de l'Afrique aujourd'hui et de sa gastronomie. Pour cela, j'aurai besoin de votre soutien », a-t-il souhaité.

Inspiration « Art Déco », un ornement plutôt artistique et tendance né des débuts du siècle, l'endroit est une transformation raffinée réussie avec un nouveau mobilier et une cave honorable notamment de confortables fauteuils aux courbes arrondies associés aux couleurs un peu plus fort comme du bleu profond, le vert foré ou encore le jaune moutarde.

« C'est un plaisir de vous accueillir ici pour découvrir le nouveau coin que nous vous proposons. Le louange d'EL est un petit bijou que nous mettons à votre disposition et nous espérons que la population brazzavilloise appréciera », a indiqué Fall Maimouna Diallo, directrice commerciale et marketing d'Elbo suites.

Pour elle, ce restaurant dit semi- gastronomique, un cadre adéquat qui permet à tout un chacun de passer de meilleurs moments avec son entourage comme une soirée intime à deux, un dîner avec des collègues ou une réunion professionnelle...

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture a été marquée par un moment de convivialité et de dégustation remarquable. Pour ce qui est de la carte, elle sera changée tous les trois mois.