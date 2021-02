Cote d'Ivoire: Lire ou relire - « L'amour s'invite au palais » de Giovanni Meledje

Ce roman édité par L'Harmattan Côte-d'Ivoire relate l'histoire d'un amour presque impossible dans un enchevêtrement de drames.

Le destin de deux farouches adversaires politiques se croisent grâce à l'union inopinée de leur progéniture. Dans un climat sociopolitique délétère, marqué par les conflits armés et des grèves, l'université de ce pays imaginaire n'offre plus de bonnes conditions d'études. Les leaders politiques préfèrent envoyer leurs enfants continuer les études supérieures en Occident.

Ainsi la fille du président de la République se rencontre avec le fils du chef de l'opposition, dans la même salle à l'étranger. Amoureux l'un de l'autre, ils s'engagent dans les fiançailles. Pour officialiser leur union, ils optent pour un retour à la patrie, d'où ils découvriront qu'ils sont issus des familles ennemies. Malgré cet écueil, ils décident de ne pas rompre.

Devant ce beau témoignage d'amour, les deux pères vont respecter le vœu de leurs enfants, en encourageant leur mariage. Cependant, ils demeurent des adversaires en politique. La trame du récit dans l'ensemble, comme dans la vraie vie, regorge beaucoup d'intrigues qui montrent son actualité. A travers une écriture pleine de suspense, le lecteur est témoin du triomphe de l'amour sur les inimitiés politiques. Et bien d'autres thématiques gravitent autour de ce récit, notamment le racisme, la corruption, la violence, l'espoir et le désenchantement.

L'écrivain ivoirien a le mérite ici de dévoiler certaines réalités que vivent les Africains dans leur continent et hors. Il démontre en effet une bonne maîtrise des lieux et des mentalités, à en croire ces sous-titres : « Là où on travaille quotidiennement afin d'offrir aux siens un mieux-être », et « Là où on passe le temps à danser et manger ».

Juriste et homme de médias, Giovanni Meledje est auteur de deux autres romans, « Scandales d'amour » aux éditions L'Harmattan et « Journal intime » aux éditions Maïeutique.