Algérie: Signature d'une convention cadre entre le Groupe HTT et l'hôtel Liberté d'Oran

Alger — Une convention cadre a été signée, jeudi à Alger, entre le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) et l'Hôtel Liberté d'Oran visant à promouvoir le partenariat public-privé en vue d'échanger les informations entre les différents intervenants dans le domaine des activités touristiques et culturelles ainsi que la création d'espaces d'art et de culture au niveau des unités hôtelières.

La cérémonie de signature de cette convention a été présidée par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou et la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, en présence de cadres des deux secteurs.

Soulignant la nécessité de "promouvoir continuellement le produit touristique public en fonction des demandes et exigences des touristes", M. Hamidou a formé le vœu de voir "la contribution des artistes aux espaces qui seront mis à leur disposition au niveau des unités hôtelière inscrites dans le cadre de cette convention".

"Cette expérience concernera au début au niveau de 10 hôtels publics à travers le pays en vue d'abriter des activités touristiques et culturelles dans le respect des mesures préventives conter le Coronavirus", a-t-il ajouté.

Mettant l'accent sur "l'impérative promotion du tourisme culturel à même de contribuer à l'économie nationale hors hydrocarbures", la ministre a plaidé pour "la promotion des composantes touristiques et culturelles en vue de renforcer le tourisme interne à travers la présentation des différentes activités culturelles en consacrant des espaces au sein des établissement hôteliers et en incitant les algériens à passer leurs vacances dans leur pays et à découvrir la variété culturelle et artistiques de l'Algérie".

Mme Bendouda a appelé également à l'élaboration d'un plan d'action commun visant la promotion du tourisme culturel et la diversification de ses processus, ainsi que la valorisation de l'opération de classement des hôtels réalisés par l'architecte "Fernand Pouillon" pour les ériger en patrimoine national et ce afin de leur conférer une valeur culturelle, rappelant l'existence d'"un dossier à ce sujet au niveau de la commission des biens culturels".

La représentante du Groupe HTT a insisté sur l'impérative protection du patrimoine architectural authentique de l'Algérie, faisant état "d'un plan d'action tracé par le Groupe HTT visant la préservation des hôtels réalisés par l'architecte Fernand Pouillon qui a laissé à l'Algérie un patrimoine architectural exceptionnel (27 hôtels)".