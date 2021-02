Cote d'Ivoire: Menaces djihadistes / Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur - « La menace terroriste se rapproche de nos frontières »

Ouvrant le séminaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est prononcé sur l'actualité nationale focalisée par les législatives à venir. Ainsi, dans son adresse au grand commandement de la Police nationale, il a tenu à faire prendre conscience des risques de troubles qui menacent lesdites élections.

« Nous sommes à quelques jours seulement d'une échéance électorale importante. Il s'agit de l'élection des députés à l'Assemblée nationale qui est fixée au samedi 6 mars prochain. C'est une élection qui met aux prises des candidats au niveau local ; l'expérience a montré qu'elle présente des risques potentiels de trouble. Et la police, dans sa mission régalienne de maintien de l'ordre, sera appelée certainement à intervenir en cas de besoin. Ces interventions doivent se faire dans le strict respect de notre code de déontologie et des droits humains… », a-t-il dit avant de se montrer rassurant quant aux mesures prises par le Gouvernement pour la sécurité dudit scrutin.

« Vous savez, nous avons retenu beaucoup de choses de l'élection présidentielle ; les manifestations d'un type nouveau auxquelles les forces n'étaient pas habituées mais nous nous sommes outillés en conséquence. Je voudrais dire aux Ivoiriens, une élection ce n'est pas l'occasion d'initier des affrontements ; c'est la libre expression de l'opinion politique de chacun ; c'est un droit dont chacun doit pouvoir jouir ; à partir de cet instant, à mon avis, l'élection ne doit pas être source de conflits.

Je voudrais dire aux populations que le gouvernement a pris toutes les mesures en s'inspirant de ce que nous avons déjà vécu pour que ces élections législatives se passent dans d'excellentes conditions. Sur le plan sécuritaire, tout a été pris en compte ; les moyens ont été acquis, nous nous sommes inspirés de ce que nous avons vécu et nous sommes prêts à assurer et garantir surtout la sécurité de tous les acteurs tant politiques que non politiques afin que tout le monde aille voter librement, remplir son droit civique… », a-t-il indiqué.

Le ministre Diomandé Vagondo, a aussi abordé un sujet d'actualité. « Au-delà de cette échéance électorale et de ce défi, je ne voudrais pas occulter la menace terroriste qui, depuis quelques années, frappe à nos portes. Nous pensons notamment à nos frontières Nord où il ne se passe de jour pour nos pays frères sans qu'ils ne soient touchés par un acte de terrorisme. Ils se rapprochent de plus en plus, malheureusement, de nos frontières.

La dernière attaque a eu lieu, il y a seulement 48 heures, à seulement une dizaine de kilomètres de nos frontières. Je voudrais donc compter sur chacun des séminaristes pour une participation active et franche à tous les travaux en vue de l'atteinte des objectifs de ce séminaire. Qui devra aboutir à des propositions réalistes, efficaces et réalisables surtout… »