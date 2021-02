Afrique: L'ONU et le gouvernement suisse proposent un nouveau modèle de financement pour relever les défis de l'eau et de l'assainissement en Sierra Leone

Isatu Sesay, un habitant de Kissy Brook dans l'est de Freetown, en Sierra Leone, achète quotidiennement de l'eau à de jeunes hommes de la communauté qui vendent des bidons de cinq gallons chargés sur des charrettes à plate-forme. "Nous payons 500 leva (0,50 cents USD) pour chaque litre d'eau", a déclaré la mère de ces jeunes hommes à Afrique Renouveau. "Parfois, nous essayons de stocker l'eau pendant la saison des pluies, et cela dure un peu de temps."

La pénurie aiguë d'eau dans de nombreuses communautés de Freetown est monnaie courante, ce qui entraîne souvent une détérioration de la santé et de l'assainissement.

Moins de la moitié du million d'habitants de Freetown a accès à l'eau courante fournie par la Guma Valley Water Company, qui est contrôlée par le gouvernement central.

Le programme 'Transform Freetown' du conseil municipal de Freetown (FCC) - une entreprise de développement ambitieuse visant à relever les défis socio-économiques et environnementaux de la ville - a pour objectif principal d'améliorer l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH).

Si vous n'avez pas accès à l'eau potable, à l'assainissement, alors il est difficile pour une économie de se développer.

Christel Alvergne, Coordinatrice régionale du FENU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

L'objectif de la ville est de fournir une eau abordable et durable à au moins 75 % de la population et de garantir la collecte et la gestion en toute sécurité de quelque 60 % des déchets solides et liquides.

Le Fonds d'équipement des Nations unies (FENU), qui met les financements publics et privés au service des pauvres, et la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC), qui coordonne le développement international pour le gouvernement suisse, soutiennent les projets WASH de la FCC.

En décembre 2020, ils se sont joints à la FCC pour lancer l'initiative Freetown/Blue Peace, qui permettra de fournir 40 kiosques d'eau et 25 toilettes publiques et de soutenir les efforts de gestion des déchets pour le million d'habitants de la ville.

Les projets seront construits à des sources d'eau, comme des forages et des sources, et à des endroits stratégiques, comme des marchés et des unités de santé périphériques.

L'initiative Freetown/Blue Peace est le premier fruit de l'initiative de financement Blue Peace, un modèle de financement innovant pour les projets WASH, créé conjointement par le FENU et la DDC.

En utilisant le même modèle de financement, ils espèrent soutenir des projets WASH dans d'autres pays moins développés, déclare Christel Alvergne, coordinatrice régionale du FENU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans un entretien avec Africa Renewal.

Le modèle consiste en un nouveau marché financier et mélange les fonds des secteurs public et privé pour financer les projets WASH.

Un projet mis en œuvre avec succès comprendra non seulement le remboursement des prêts accordés pour le projet, qui pourrait alors débloquer des capitaux pour des projets WASH dans d'autres municipalités, mais aussi la responsabilité financière des bénéficiaires ainsi que la bonne gestion des projets.

Mme Alvergne parle d'un "changement de mentalité" dans le financement de projets dans les PMA. "[Auparavant], nous avons passé de nombreuses années sur une approche basée sur des programmes : une entité des Nations unies mobilise des ressources, élabore et met en œuvre un programme et, à la fin, procède à une évaluation. Et nous passons ensuite au programme suivant".

Cette fois, elle souligne : "C'est une conversation très différente que nous avons avec les autorités locales".

"Il s'agit d'examiner leurs besoins et de les rendre responsables de l'engagement à non seulement mettre en œuvre un projet, mais aussi à mobiliser conjointement des ressources et à être responsables du remboursement de ces ressources".

Elle dit que "cela crée une situation gagnant-gagnant pour nous et pour eux".

Le modèle repose sur des niveaux de collaboration en cascade. Pour l'initiative de paix de Freetown/Blue, par exemple, le FENU et la DDC, avec le soutien du Geneva Water Hub, sont en partenariat avec la FCC.

Au sein de Freetown, la FCC coordonne son action avec la Guma Valley Water Company, c'est-à-dire le gouvernement central.

En outre, pour garantir l'appropriation et la durabilité, les communautés bénéficiaires sont censées aider à la gestion des projets, même si les partenaires internationaux fournissent un soutien technique et un mécanisme de gestion durable.

L'initiative de paix Freetown/Blue réunit de manière harmonieuse "les acteurs des niveaux international, national et local", a déclaré Simon Zbinden, responsable du programme mondial de la DDC pour l'eau, après son lancement en décembre dernier.

De manière générale, le changement climatique aggravant la situation, le plaidoyer mondial en faveur d'une gestion durable des ressources en eau prend de l'ampleur.

L'Organisation mondiale de la santé rapporte que d'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des zones où l'eau est rare. Elle note également que "22 % des établissements de soins de santé [dans le monde] n'ont pas de service d'approvisionnement en eau, 21 % n'ont pas de service d'assainissement et 22 % n'ont pas de service de gestion des déchets".

"Si vous n'avez pas accès à l'eau potable, à l'assainissement, alors il est difficile pour une économie de se développer", soutient Mme Alvergne.

Le succès des projets menés dans le cadre de l'initiative de financement de la paix bleue dépend en partie de la coordination efficace entre les partenaires locaux et étrangers.

Les municipalités sont plus ouvertes que les gouvernements nationaux dans le sens où, à Freetown, par exemple, nous avons un maire qui a la volonté politique de changer la situation de la population en matière d'eau", explique Mme Alvergne.

Mme Alvergne explique que COVID-19 a limité les déplacements pour les réunions en face à face, mais que "la raison pour laquelle nous avons choisi Freetown [comme ville pilote] est principalement la détermination du maire à faire quelque chose".

Le maire Aki-Sawyerr a décrit l'équipe du FENU travaillant sur le projet dirigé par Mme Alvergne et la DDC comme "des penseurs hors normes et des personnes qui savent relever les défis".

Il y a un désir d'avoir un bon équilibre entre l'accessibilité financière et la durabilité, ce qui ravirait Mme Sesay et d'autres qui dépensent tant d'argent pour acheter de l'eau.

"Nous voulons également nous assurer que l'eau est abordable", déclare Mme Alvergne.

Le FENU et la DDC ont commencé à fournir un soutien technique à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie pour l'aménagement du bassin du fleuve Gambie, qui relie quatre pays : la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal.