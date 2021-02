Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Florent Ibenge vise un 2è sacre de Vita Club

Florent Ibenge, le coach de l'AS Vita Club s'est prononcé sur les objectifs du club congolais engagé dans la Ligue africaine des champions.

L'AS Vita Club affronte ce vendredi 12 février, le SC Simba de la Tanzanie pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la LDC CAF. Florent Ibenge s'est prononcé sur les ambitions du club avant son entrée en lice.

Si l'envie est de franchir la phase de poules de la compétition cette année, Florent Ibenge reste quand-même concentré sur la rencontre de demain qui oppose ses protégés au SC Simba. Pour un début à domicile prévu au stade des Martyrs, le technicien congolais est prêt à arracher les 3 points.

« On est dans la phase et on y va pas à pas. Le premier objectif c'est Simba, il faut qu'on prenne absolument les trois points face à Simba », a déclaré Ibenge dans des propos relayés par le footrdc avant de poursuivre.

« Cette année, on a un collectif plus prêt, on va dire. Plus prêt par rapport à l'année où on a joué contre Simba. Là, on espère qu'on va pouvoir sortir de cette phase de poule, à la première ou à la seconde place », a - t'il ajouté.

Soulever cette coupe une seconde fois 45 ans après le premier sacre reste l'objectif principal des Dauphins Noirs. Selon le sélectionneur des Léopards de la RD Congo (quart de finaliste au CHAN 2020 au Cameroun), tout est réuni pour triompher.

« Nous tous, voulons cette deuxième étoile. On va travailler pour ça. On connait les ingrédients, on sait ce qui va nous amener à épingler cette étoile... Ce n'est pas simple », a confié Florent Ibenge.