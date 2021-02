Ile Maurice: Enquête judiciaire sur la mort de Kistnen - Après Keshwaree Poonyth, Neeta Nuckchhed prise de malaise... et ne témoigne pas

Neeta Nuckchhed devait être interrogée à nouveau sur son entreprise qui avait décroché le contrat de nettoyage et de désinfection de la State Trading Corporation (STC) et sur d'autres sujets sensibles. Or, à la reprise de l'audience, au tribunal de Moka, hier, sur la mort de Soopramanien Kistnen, après la pause déjeuner, Neeta Nuckchhed s'est fait porter pâle.

C'est son homme de loi, Me Dick Ng Sui Wa, qui l'a annoncé à la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath. Il a déclaré que sa cliente vomissait et ne se sentait pas bien. Et qu'elle a dû se rendre à l'hôpital.

Même si la magistrate a accepté les explications de Dick Ng Sui Wa, non sans avoir insisté pour qu'un certificat médical soit produit en cour lundi, Me Azam Neerooa, du bureau du Directeur des poursuites publiques, a tenu à savoir pourquoi l'ancienne directrice de Neeteeselec Ltd a été autorisée à ne pas se présenter. «Est-elle vraiment malade ?» s'est-il interrogé, tout en soulignant qu'aucun médecin n'était présent pour confirmer le mauvais état de santé de Neeta Nuckchhed.

L'occasion pour Me Roshi Bhadain, l'avocat de Koomadha Sawmynaden, de dire qu'à la vue d'une vidéo prise par une journaliste, l'hôtesse de l'air a marché normalement jusqu'à sa voiture et ne paraissait pas du tout souffrante. Pour lui, ce n'était qu'un subterfuge de la part de ce témoin pour échapper à l'interrogatoire. La magistrate a répondu que l'on ne doit pas émettre des doutes quand quelqu'un se dit malade et que, de toute façon, Neeta Nuckchhed devra revenir en cour lundi munie d'un certificat médical fourni par l'hôpital.

Liberté de la presse en question

L'avocat Dick Ng Sui Wa a voulu auparavant faire une déclaration en cour concernant un article de l'express du jour. Il veut que la magistrate rappelle à l'ordre la presse en général et lui demande de ne pas faire des commentaires sur l'affaire en cours, commentaires qui pourraient intimider sa cliente. Intervenant à son tour, Me Roshi Bhadain a rappelé à l'avocat qu'il n'est qu'un watching brief pour sa cliente qui s'est en- fuie de l'audience et qu'il ne peut pas s'en prendre à la liberté de la presse. Me Roshi Bhadain a comparé la démarche de Me Dick Ng Sui Wa à une demande de «gagging order». La magistrate a promis de rendre sa décision à ce propos lundi. Cette décision est très attendue.

Confinement : De faux «work access permits» obtenus

Le matin, Ashvind Poonyth (photo), secrétaire de Neeteeselec, est venu à la barre des témoins. Il a affirmé que de faux «Work Access Permits», durant le confinement, ont été demandés et obtenus sur ordre, dit-il, d'Appana, au nom de cette société. Il a confirmé par la même occasion que Neeteeselec n'avait que deux employés, à savoir lui-même et son épouse, Keshwaree. Cette dernière a aussi été prise de malaise mardi, juste avant d'être appelée à témoigner. Ashvind Poonyth a également informé la cour que Neeteeselec n'a décroché que deux contrats, l'un avec la STC et l'autre avec une entreprise privée. Pour cette dernière, le contrat couvrait la décontamination de 23 magasins et trois entrepôts.

Concernant les relevés bancaires, Ashvind Poonyth a déclaré qu'ils ne sont pas en sa possession puisque la compagnie est au nom de Neeta Nuckchhed, et ajoute ne pas être au courant du montant des actifs de la compagnie. Pour rappel, Neeta Nuckchhed avait affirmé mardi que ces informations sont avec Ashvind Poonyth. Et comment a-t-il fait pour calculer le prix des services à fournir à la STC? lui a-t-on demandé. «Je me suis basé sur le contrat de la STC.» On a appris également de la bouche même d'Ashvind Poonyth qui est aussi directeur d'AV Techno appartenant à un certain Appana que c'est Deepak Bonomally qui a remporté le contrat pour l'affichage sur les autobus et les arrêts d'autobus des mesures à prendre contre le Covid-19.