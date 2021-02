Madagascar: Les Gambas de l'Ankarana - L'aventure « Bio » de l'or rose

Créée en 2000, la société La Gambas de l'Ankarana, représentant du groupe mondiale OSO Farming à Madagascar est le pionnier de la culture des gambas Bio dans le monde.

Située à 30 km à l'ouest du district d'Ambilobe, dans un village royal appelé Ampampamena-Ambavanankarana, la société La Gambas de l'Ankarana, connue habituellement dans la région par l'abréviation LGA, est une fierté nationale. Parce que la nature fixe les standards, la Gambas Bio de Madagascar est sans aucun doute la meilleure crevette du monde. Elevée sur un site préservé dans le Nord-Ouest, elle jouit d'un environnement et d'une biodiversité exceptionnels. Sa texture croquante et juteuse, sa couleur rouge orangée et son goût subtil la rendent unique. Il s'agit de la seule crevette d'élevage bio du monde.

Au même titre que la vanille, les crevettes biologiques produites par OSO Farming dans l'Ankarana et distribuées par R&0 Seafood Gastronomy sont déjà présentes sur le marché international des produits alimentaires où Madagascar brille par sa présence grâce à la Gambas bio élevée dans la région Diana. Lors d'une rencontre avec les autorités régionales, le responsable de LGA a cité entre autres le marché de Rungis qui compte pourtant de nombreux produits de la mer venant d'autres pays de tous les continents.

Garantie

Selon les explications de Rolin Benitoto , technicien de la LGA , lors d'une séance d'informations accordée aux autorités régionales, Madagascar est le premier pays à avoir certifié les gambas à la norme Agriculture Biologique (AB) avec les autres certificats déjà obtenus de la société OSO comme Mark and Spencer, ONE, ASH). Financée par une banque Allemande DEG, la « base vie » a permis à la LGA de mettre sur les rails un projet d'aquaculture immense. Maintenant, une superficie de 420 ha au bord de la mer a été déjà exploitée avec l'existence de trois stations de pompage qui alimentent le site. S'agissant de produits de la mer issus de l'aquaculture, la marque OSO est la garantie que les conditions d'élevage sont officiellement certifiées selon les règles de l'Agriculture Biologique suivant les standards du ministère français de l'Agriculture qui ont été adoptés depuis par l'Union Européenne.

« Le processus vers la production bio de gambas a débuté depuis décembre 2004 par l'étude de sa faisabilité. La première production bio s'est alors réalisée en avril 2006 pour être labélisé sous Agri Bio en mai 2007 » a-t-il affirmé.

Grâce à OSO, la crevette bio , l'image de Madagascar, est associée au meilleur de la gastronomie durable et responsable, car non seulement elle est la référence absolue en termes de goût, de couleur et de croquant, mais la démarche d'OSO en matière de développement durable et d'intégration sociale est tout simplement incroyable.

L'élevage des gambas est aussi en harmonie avec la nature. Située au pied du Parc National des Tsingy de l'Ankarana, l'OSO Farming est dans la préservation des mangroves, de l'environnement et la biodiversité de sa localité.