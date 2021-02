Angola: Covid-19 - Le pays recense 51 nouveaux cas et 23 guérisons en 24 heures

Luanda — L'Angola a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 51 nouveaux cas d'infection par le coronavirus et la guérison de 23 patients.

Selon le bulletin épidémiologique national auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, l'Angola compte 20 261 cas positifs, dont 487 décès, 18 710 patients guéris et 1 064 cas actifs. Parmi les cas actifs, huit sont dans un état critique, six graves, 75 modérés, 76 ont des symptômes légers et 899 sont asymptomatiques.

Dans les centres de quarantaine, 121 personnes sont en quarantaine institutionnelle, 165 sont hospitalisées.

Selon le bulletin épidémiologique national auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, l'Angola compte 20 261 cas positifs, dont 487 décès, 18 710 patients guéris et 1 064 cas actifs. Parmi les cas actifs, huit sont dans un état critique, six graves, 75 modérés, 76 ont des symptômes légers et 899 sont asymptomatiques.

Dans les centres de quarantaine, 121 personnes sont en quarantaine institutionnelle, 165 sont hospitalisées.