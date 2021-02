Madagascar: « Jeu d'échecs pour tous » - Une initiative de l'équipe Lazaret Andasoa

« On n'a jamais que l'âge auquel on a commencé à jouer aux échecs car, après, on cesse de vieillir ».

« Pas d'échec et mat possible avant que le roi soit tombé ... La victoire dans une partie d'échecs appartient à celui qui ménage sa monture ». Des devises que les amateurs de jeux d'échecs du quartier Lazaret Andasoa Antsiranana ont inventées pour encourager les jeunes à jouer à ce jeu.

En effet, cela fait déjà quatre ans que ces jeunes se réunissent pour partager leurs expériences dans une maisonnette située au Nord-est de la ville d'Antsiranana. Pour eux, le jeu d'échecs est un outil efficace pour améliorer la compétence. « Le jeu d'échecs a changé le comportement de nombreux d'entre nous », a affirmé Joseph Anjara Christelo, un des membres du club.

Créé vers la fin de l'année 2017, ce petit club à pour objectif de fournir un espace de jeu et d'apprentissage. En outre, il envisage de mettre en œuvre « les échecs pour tous » un programme entrant dans le cadre de la vulgarisation de ce jeu. « C'est pour éviter la délinquance juvénile. Nous avons formé ce cercle pour que les jeunes de notre quartier puissent s'épanouir », a fait savoir Anjara Christelo.

La ville d'Antsiranana regorge d'immenses potentialités. Les jeux d'échecs ne sont pas populaires dans la région même si de grands joueurs de ce cru ont participé à des compétitions. De plus, les compétitions ne sont pas régulières. Ce qui implique l'entrave à la démocratisation de ce jeu. Cependant, depuis un certain temps, il y a un regain d'intérêt au niveau des petites ligues, et des petits tournois sont organisés. Christelo et ses camarades espèrent voir le développement des jeux d'échecs avec la réorganisation des membres de la ligue d'échecs de la ville d'Antsiranana.

Les échecs sont l'un des jeux les plus anciens, les plus intellectuels et les plus culturels qui soient, associant à la fois sport, raisonnement scientifique et aspects artistiques. Ils sont joués dans le monde entier et favorisent l'équité, l'inclusion et le respect mutuel. Ils contribuent pour cela à un climat de tolérance et de compréhension entre les jeunes. Actuellement, le petit club de Lazaret Andasoa est composé de 38 membres, dont huit adolescents et trente adultes.