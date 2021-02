Madagascar: Musique - Deux chansons d'amour les plus internationalisées

Se retrouver dans la bande originale d'un film hollywoodien, cela a déjà été fait par un groupe malgache, Tarika, en 2008. Ainsi, les fans de l'actrice Scarlett Johansson l'ont vue évoluer à travers une histoire de la rencontre de deux mondes, celui des riches et des autres dans « The nanny diaries ».

Tandis que « Raitra », le tube du groupe Tarika se trouvait aux côtés des « Kadi kadi » d'Ali Farka Touré, « Du jazz dans le ravin » de Serge Gainsbourg » ou encore « Got to give it up » de Marvin Gaye dans le soundtrack. C'est sans doute la chanson d'amour malgache à avoir réussi à aller aussi loin. Dans le domaine de l'amour en chanson, Barijaona, monstre sacré de la musique malgache, a sans doute réussi le plus grand des exploits. Cela grâce à Franck Sinatra, un autre monstre sacré, qui lui a plagié sa chanson « Handeha hilalao ».

À la base, ce n'était pas une chanson à l'eau de rose. Résultat : « Something stupid ». Un morceau à la Sinatra qui allait traverser les décennies. Idole du peuple dans les années '40 et '60, Barijaona a ensuite porté l'affaire en justice et aurait eu gain de cause. Grâce à ces deux chansons, « Raitra » et « Handeha hilalao », Madagascar a pu faire entendre sa vision de l'amour.