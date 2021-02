Madagascar: Partenariat - La PAMF et Jiro-Ve s'associent pour l'électrification rurale

Deux compétences respectivement en matière de services financiers de proximité et d'électrification rurale s'unissent en faveur des endroits les plus reculés.

Et la lumière sera. Faciliter l'accès à l'électricité de la population vulnérable située dans des zones enclavées. Tel est l'objectif du partenariat stratégique signé entre l'entreprise Jiro-Ve et la Première Agence de Microfinance (PAMF).

À moindre coût. Grâce à la combinaison de leurs services, les deux parties prenantes vont permettre à la population des ces zones enclavées d'accéder à des solutions d'éclairage à moindre coût. En effet, si PAMF propose à ces populations, des financements par le biais de prêt digital M'Kajy. Jiro-Ve, pour sa part, va leur fournir des solutions adaptées à travers des éclairages solaires à prix très compétitifs. La PAMF assure ainsi le rôle de fournisseur de service financier M-kajy en partenariat avec Orange Money Madagascar. La Jiro-Ve quant à elle, assure le rôle de promoteur de ce service financier auprès de sa clientèle et de ses prospects potentiels pour le financement de l'acquisition et de l'utilisation de ses produits.

Energie solaire. Deux compétences au service de la population rurale, en somme. D'une part Jiro-Ve, une entreprise d'impact créée en 2014 et qui dispose d'une expérience avancée dans l'électrification rurale à Madagascar. En effet, Jiro-Ve a mis en place un réseau de 85 franchisées urbaines et rurales pour fournir quotidiennement de l'énergie solaire, à un coût largement inférieur au prix d'une bougie, à plus de 14.000 familles à très faible revenu. Les frais d'installation et maintenance des panneaux solaires sont gratuits. Un atout majeur en somme pour Jiro-Ve dont les produits sont de meilleures qualités avec une garantie de deux ans, et sans doute le moins cher sur le marché.

Réduire la pauvreté. Institution financière du réseau Aga Khan Agency for Microfinance (AKAM) faisant partie du Groupe Aga Khan Development Networks, la PAMF est implantée à Madagascar depuis 2006 et compte actuellement 14 agences réparties dans les régions Analamanga, Atsinanana, Boeny, Diana, Sofia et Itasy. L'institution propose des services financiers classiques et numériques adaptés aux besoins des ménages et micro-entrepreneurs. Sa mission est de réduire la pauvreté à Madagascar en luttant contre l'exclusion économique et sociale par l'accès à des solutions financières de qualité et adaptées aux réalités du marché malgache. Le prêt digital M'Kajy fait justement de ces services des offres adaptées aux besoins du plus grand nombre.