Madagascar: Projet Volobe - CGHV se lance dans les actions RSE

Un engagement volontaire et citoyen. C'est dans cette optique que la société CGHV (Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe), chargée de la mise en œuvre du Projet Volobe, a mené les activités de soin gratuit, incluant les consultations et médicaments de première nécessité, la dotation de fournitures de bureau pour la commune rurale d'Ambodilazana et pour le lycée Manara-penitra de la commune rurale de Fanandrana.

Rappelons que le projet d'aménagement hydroélectrique de Volobe, en amont, concerne quatre communes rurales du district de Toamasina II dont Fanandrana, Ambodilazana, Satrandroy et Ifito. Malgré leurs potentiels économiques, ces quatre communes rurales restent enclavées et ont des infrastructures de base ne répondant pas aux besoins quotidiens de la population locale comme la route, écoles, centres de santé, eau potable et électricité. « La santé communautaire est encore vulnérable, le taux de scolarisation est encore faible et cette vulnérabilité concerne presque la majorité des populations locales. CGHV confirme son engagement d'être un partenaire pour le développement socio-économique local à travers ses contributions aux différentes actions sociales », ont communiqué les responsables auprès de CGHV.

Très attendu. Outre la dotation de fournitures de bureau pour la commune et le lycée de Fanandrana, la commune d'Ambodilazana en a également bénéficié. Dans cette commune, plus de 500 personnes venant des 11 fonkotany ont été choisies pour cette action sociale « Samy salama tsika jiaby », action sociétale focalisée sur l'amélioration de la santé communautaire. « Avoir un soin gratuit est une aubaine pour nous et permet à la majorité des gens n'ayant pas le moyen de payer les frais médicaux de se faire soigner convenablement. Nous souhaitons la réalisation du projet Volobe II car notre génération en a besoin pour le développement », a affirmé Paul, chef coutumier à Ambodilazana.

Pour sa part, Namy Adolphe, maire de la commune d'Ambodilazana a déclaré qu'à travers ses actions, CGHV est considéré comme partenaire et un atout pour sa commune oubliée depuis fort longtemps. « Nous sommes impatients de la concrétisation de ce projet qui va sûrement apporter un changement positif dans notre paysage socio-économique, ne serait-ce que notre possibilité d'avoir accès à l'électricité, la construction de route et de pont pour désenclaver toutes les communes environnantes avec tout son potentiel économique considérable, sans parler de la création d'emploi », a-t-il noté. Bref, les communes aux alentours du projet Volobe espèrent une transformation socio-économique de la région, apportée par la mise en œuvre du projet.