Madagascar: Portrait - Jain, celle qui a mis au monde « Zanaka »

« Zanaka » : un mot malgache qui continue de faire le tour du monde grâce à la chanteuse et beatmaker mondialement connue Jain.

Jeanne Galice, de son vrai nom, a en effet décidé de nommer son premier album sorti en novembre 2015 : Zanaka. Depuis, son enfant musical est devenu un succès planétaire, certifié Disque d'or en février 2016, et nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie « Album révélation ». Aujourd'hui encore, des singles tirés de l'album comme Makeba et Come sont toujours diffusés à la radio, à la télévision, dans les jeux vidéo, et dans les spots publicitaires. Mais pourquoi Zanaka ? En effet, la chanteuse a des origines malgaches par son grand-père maternel. C'est donc un clin d'œil aux origines métissées de la mère de Jain.

Métissage. Mais pour en revenir au parcours de la chanteuse, elle est née le 07 février 1992 à Toulouse. En raison de la carrière de son père, la jeune fille a fait ses écoles un peu partout dans le monde, de Pau à Toulouse, en passant par Dubaï, Congo ou encore Abu-Dhabi. Très jeune, elle a appris les percussions arabes avant de découvrir le beatmaking au Congo-Brazzaville. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. La jeune chanteuse se fait repérer par Yodelice grâce à des maquettes qu'elle a publiées sur Myspace.

Ce qui l'amènera à rencontrer ce dernier à Paris lorsqu'elle intègre l'école préparatoire en art. Et depuis, la machine est lancée. La jeune fille démontrant un talent fou dans la composition de chansons, dans la programmation, mais aussi dans la création graphique ; son succès semble couler de source. Française sur le papier, mais fruit du métissage de plusieurs cultures, Jain chante essentiellement en anglais sur Zanaka, un peu comme l'un de ses groupes préférés : The Do. Aussi, sa musique n'a-t-elle pas eu de peine à traverser les frontières. Son titre Come a même obtenu un disque d'or en Pologne.

Aujourd'hui, Zanaka a cinq ans et quelques mois. La chanteuse a sorti un second album baptisé Souldier en août 2018. La suite de la carrière de la chanteuse s'annonce encore plus riche que ce qu'elle a déjà accompli jusqu'ici.