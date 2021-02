Cote d'Ivoire: Témoignage/Frédéric Tanoh Niangoin - "Ce que je retiens de Laurent Dona Fologo"

Laurent Dona Fologo est décédé le vendredi 5 février 2021. À Toumodi, Frédéric Tanoh Niangoin observateur de la vie politique ivoirienne, a fait un témoignage sur le défunt.

«De Laurent Dona Fologo, je retiens, entre autres, trois grandes qualités qui ont marqué sa politique : la loyauté, le patriotisme et la probité. Ces traits caractéristiques lui ont valu d'abord d'être un des proches collaborateurs du Président Félix Houphouët-Boigny, de déjouer courageusement en 1993 le complot contre son successeur Henri Konan Bédié qu'il a servi avec dévouement et dévotion, de soutenir ensuite le Président Gbagbo et de croire de bonne foi en première lecture en 2018 en l'avènement du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), version ADO.

Il convient de retenir au passage que la collaboration de LDF avec la junte militaire conduite par le Général Guéi Robert n'a été, selon moi, que dans le souci de sauver le Pdci-Rda d'une dissolution programmée. Laurent Dona Fologo, pour son amour profond de la Côte d'Ivoire et la paix dont il était l'un des émules, a donné l'impression d'être une valeur politique d'ajustement, en se mettant avec foi et abnégation, au service de tous.

LDF était, selon moi, plus un métronome, qu'une navette politique, qualificatif péjoratif qui ne sied pas du tout à ce grand nationaliste, chantre de la paix et du dialogue vrai. Je peux même me permettre de penser que Laurent Dona Fologo a relativement moins reçu de son vivant que ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire notamment à ses dirigeants légaux Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. En marge de l'hommage national, Toumodi demeure reconnaissant à LDF pour avoir immortalisé l'un de ses illustres fils, Premier médaillé aux jeux Olympiques de Los Angeles de 1984 en réalisant entièrement sur une partie de la place publique du village Toumodikro, un espace qui lui est dédié: la Place Gabriel Tiacoh », a confié Frédéric Tanoh Niangoin