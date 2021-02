Tunisie: Grippe aviaire en Algérie - Aucun cas de contamination au pays

Les éleveurs sont prévenus du risque de s'approvisionner en poussins des circuits illégaux et des sources inconnues.

Dans le cade de la veille et du suivi de la situation sanitaire du secteur de l'aviculture, au niveau mondial et local, des informations ont été diffusées au sujet de l'apparition d'un foyer de la grippe aviaire virulente (H5N8) dans une unité d'élevage de poules à pondaison en Algérie en date du 9 février 2021. Suite à ces informations importantes, la cellule de crise à la direction générale des services vétérinaires a tenu une séance de travail au cours de laquelle un ensemble de dispositions a été décidé en vue de se prémunir contre la propagation de la maladie dans notre pays.

Ainsi, tous les intervenants seront informés de l'évolution de la situation sanitaire régionale tout en prévenant les éleveurs du risque de s'approvisionner en poussins des circuits illégaux et des sources inconnues. Il s'agit aussi de coordonner les actions avec les ministères concernés, à savoir ceux des Finances, de l'Intérieur et de la Défense pour renforcer le contrôle frontalier.

Importation suspendue

La coordination doit également être établie avec le ministère du Commerce en vue d'appliquer le cahier des charges relatif au commerce des volailles et leurs produits. Le contrôle vétérinaire sera intensifié dans les unités industrielles et familiales des volailles ainsi que dans les zones humides en coordination avec tous les intervenants. L'importation de volailles et leurs produits sera suspendue de la zone contaminée. Par ailleurs, des mesures préventives ont été prises suite à l'apparition de cas de contamination dans les pays européens au cours du mois de novembre dernier.

Les services vétérinaires au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche assurent, en tout cas, un suivi rigoureux de la situation sanitaire et soulignent qu'aucun cas de contamination n'a été enregistré en Tunisie. Le ministère réitère son appel à tous les éleveurs pour respecter les bases de l'hygiène et la sécurité dans les unités d'élevage.

Les éleveurs doivent contacter immédiatement le Commissariat régional au développement agricole relevant de leur gouvernorat au cas où ils soupçonnent des cas de contamination qui se caractérisent par des symptômes de difficultés de respiration et de morts inhabituelles.