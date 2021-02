Afrique: 22e Coupe d'Afrique des Nations U20 - La succession du Mali s'ouvre demain

A partir du dimanche 14 février 2021, les douze meilleures Nations de football des moins de 20 ans se retrouveront en Mauritanie pour la succession du Mali, vainqueur de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Les Etalons seront de la partie avec pour objectif d'aller le plus loin possible dans cette compétition qui se jouera pour la première fois avec douze d'équipes.

Dimanche s'ouvre au stade Olympique de Nouakchott la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) réservée aux joueurs âgés de moins de 20 ans (U20). Pour la première fois, douze pays (huit auparavant) en découdront, avec, chacune la ferme volonté de succéder au Mali, vainqueur de la précédente édition.

Dans la poule A, le pays-hôte la Mauritanie, devra faire face au Cameroun, à l'Ouganda et au Mozambique. Dans ce groupe homogène où le Cameroun grâce à son vécu (vainqueur en 1995 et 4 fois finaliste) part favori, la Mauritanie, sur son sol, ne devra pas non plus souffrir le martyre pour se qualifier face à l'Ouganda et au Mozambique, qui, eux aussi vont découvrir la compétition.

Les Etalons U20, éliminés dans la phase de poules de la dernière édition vont avec la faveur des pronostics dans la poule B. Face aux novices tunisiens, namibiens et centrafricains, les poulains d'Oscar Barro, devront, à défaut de la première place, obtenir la 2e, ou au pire être parmi les 2 meilleurs 3e pour se hisser en quart de finale.

En préparation au Maroc depuis quelques jours, les Etalons ont pu jauger leur forme du moment face à trois formations aux qualités différentes. Il s'agit du Cameroun et de la Gambie victorieux du Burkina Faso respectivement par 1-0 et 2-1 et de la formation de D2 marocaine, le FUS, battue 2-1.

De l'équipe qui a disputé le tournoi qualificatif de l'UFOA-B, seul le gardien Louckman Ouédraogo a été recalé. Mieux, l'équipe a été renforcée par des expatriés tels Nathanio Kompaoré, Sébastien Koula Tou. Dans le groupe C, le Ghana et le Maroc, deux anciens vainqueurs de la compétition, partiront favoris devant la Gambie et la Tanzanie. En match inaugural, les jeunes Mauritaniens devant leur public tenteront de dompter l'ogre camerounais. Le coup d'envoi est prévu pour 20h TU.