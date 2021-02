Togo: Colonel DJIBRIL - « Nous n'allons pas fêter 14 février comme avant »

Du monde est en principe attendu surtout dans la soirée dans les bars et autres lieux de loisirs. D'innombrables baisers langoureux devraient aussi être au rendez-vous. Et pour bien clôturer la fête chez bon nombre d'amoureux, devinez vous-même. Le commun des mortels se pose alors la question comment tout cela va se dérouler avec tout ce qui plane depuis bientôt un an comme mesures barrières et mesures restrictives.

« Pour le 14 février, il y aura un dispositif pour empêcher ceux qui ne veulent pas respecter les mesures restrictives et les mesures barrières. Les forces de l'ordre et de sécurité membres du GMS ne vont plus attendre qu'on les appelle, mais elles feront la ronde dans tous les sens pour voir si les gens respectent les mesures barrières ainsi que les mesures restrictives », a fait savoir mercredi le Médecin Colonel, le Professeur Mohaman DJIBRIL qui est le coordonnateur de la CNGR covid19 (coordination nationale de gestion de la riposte contre le covid19).

Superviseur désormais du GMS dont il parle, autrement Groupe Mixte de Surveillance anti covid19 qui a remplacé la FOSAP (force spéciale mixte anti pandémie), il rappelle la manière dont les fêtes de fin d'année avait été gérée. Pareille chose est attendue pour la fête de Saint Valentin.

« C'est vrai que vous avez vu, Noel est arrivé, Nouvel An est arrivé, nous n'avons pas fêté comme on fêtait avant. De la même manière, 14 février va arriver, nous n'allons pas fêter 14 février comme avant », a expliqué le Coordonnateur de la CNGR.

A l'époque, les principales mesures restrictives qui avaient été prises étaient couvre-feu, interdiction de consommer les boissons sur place. Quel sera le sort réservé pour le week-end ou précisément le dimanche ? Le couvre-feu est annoncé depuis des jours sur les réseaux sociaux et repris par les radios trottoirs comme étant la probable solution à décider. Est-ce vrai ?

« Pour le moment ce n'est pas encore décidé mais cela ne dédouane de rien. L'évolution de cette pandémie est dynamique et donc la riposte sera aussi dynamique. Donc, toutes les secondes, les décisions peuvent être prises pour simplement contrer la propagation du virus », avait clarifié le Colonel DJIBRIL.