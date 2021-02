Afrique: Covid-19 - Le Cap Vert va acquérir plus de 400 000 doses de vaccin

La Banque mondiale a approuvé son premier financement, en faveur des campagnes de vaccination, contre la Covid-19 en Afrique. Le Cap Vert qui bénéficie de ce financement va ainsi pouvoir acheter et distribuer des vaccins pour près de 200 000 personnes, soit environ 35% de sa population, y compris les 20% prioritaires, informe une note de la Banque mondiale.

La Banque mondiale, l'une des principales sources de financements pour les économies en développement prend des mesures de grande envergure en vue d'aider ces pays à faire face aux conséquences de la COVID-19 sur le plan sanitaire, social et économique. Elle a dans ce cadre approuvé ce 11 février, un financement supplémentaire de 5 millions de dollars de l'Association internationale de développement (Ida) afin d'assurer au petit État insulaire de Cabo Verde un accès abordable et équitable aux vaccins contre la Covid-19. Il s'agit de la première opération financée par la Banque mondiale en Afrique pour soutenir les plans de vaccination nationaux anti-Covid et contribuer à l'achat et la distribution de vaccins conformément au mécanisme Covax.

Ce financement supplémentaire permettra aux autorités caboverdiennes d'acheter et de distribuer plus de 400 000 doses de vaccin, ainsi que des équipements de protection individuelle, notamment des masques, et d'autres fournitures médicales essentielles pour garantir une campagne de vaccination efficace, informe un communiqué. Le projet financera également des équipements pour la chaîne du froid et le transport des vaccins et il s'attachera à améliorer les infrastructures sanitaires dans le but de rouvrir le pays au tourisme. Il s'inscrit dans la continuité de l'aide apportée dans le cadre du projet d'intervention d'urgence Covid-19 à Cabo Verde, précise le texte.

La crise de la Covid a ébranlé l'économie caboverdienne, dont le Pib devrait enregistrer une contraction de 11% en 2020. Du fait des conséquences de la Covid- 19, les arrivées de touristes ont chuté de 70% en 2020 dans ce petit État insulaire situé au large de l'Afrique de l'Ouest. Le chômage a atteint près de 20 % et le taux de pauvreté a plus que doublé, passant de 20% à 45%. Si les deux tiers des décès surviennent chez les plus de 65 ans, les jeunes actifs sont les plus touchés économiquement par le virus, précise la note. Selon la Banque mondiale Une enveloppe de 12 milliards de dollars est notamment destinée à aider les pays à revenu faible et intermédiaire à assurer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements contre la Covid-19 et à renforcer leurs systèmes de vaccination.