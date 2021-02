Egypte: Choukry affirme la nécessité d'une solution politique en Libye

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry a affirmé la nécessité d'établir une solution politique en Libye, pour permettre le transfert du pouvoir vers un gouvernement élu, et mettre fin à toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays.

Le chef de la diplomatie égyptienne a tenu ces propos lors de sa participation à une réunion jeudi soir, avec les ministres des Affaires étrangères grec, chypriote, français, saoudien, bahreini et émirati, sur les derniers développements en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient, et pour échanger les vues sur les moyens de résoudre les crises survenues dans la région.

M.Choukry a appelé tous les pays de la région à respecter les règles du droit international, les principes du bon voisinage et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, affirmant la nécessité du départ de toutes les forces étrangères hors des zones de crise, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

Le chef de la diplomatie égyptienne a également abordé l'attitude de l'Egypte vis-à-vis des plus importantes questions régionales et internationales, et a réitéré la nécessité de parvenir à un règlement final à la cause palestinienne, basé sur la solution à deux Etats.

M.Choukry a de même évoqué la question de Chypre, la lutte anti-terrorisme et la propagation de l'immigration clandestine, a ajouté M.Hafez.