Egypte: Sameh Choucri participe à Athènes à une réunion ministérielle

Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choucri a participé hier jeudi à Athènes à une réunion ministérielle, pour discuter de la situation au Proche-Orient et en Méditerranée orientale.

M. Choucri s'est entretenu avec ses homologues saoudien et bahreïni, en marge de la réunion, tenue en présence de nombre de ministres des Affaires étrangères (A.E.) de plusieurs pays de la région, a rapporté le porte-parole du ministère des A.E. sur son compte Twitter.

M. Choucri s'est entretenu jeudi à Athènes avec son homologue chypriote Níkos Khristodoulídis de la coopération bilatérale et de différentes questions régionales, a ajouté le porte-parole des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

M. Choucri effectuait une visite à Athènes où il a participé ultérieurement à la réunion des ministres des Affaires étrangères d'un certain nombre de pays de la région pour discuter de la situation prévalant au Proche-Orient et en Méditerranée orientale.

Le Forum d'amitié a été lancé dans la capitale grecque, Athènes, avec la participation de l'Egypte et d'un certain nombre de pays arabes et européens.

Le Premier ministre grec a affirmé que le Forum est un exemple de coopération entre les pays, en particulier en cette période critique que vit le monde.

Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a, au cours d'une conférence de presse avec son homologue égyptien, Sameh Choucri, condamné les provocations et interventions turques dans la région, faisant allusion au mémorandum d'entente signé par Ankara avec certaines parties libyennes, et soulignant que les actions illégales de la Turquie compromettent la stabilité, la paix et la sécurité dans la région, rapporte Al-Youm Al Sabie.

Nikos Dendias a en outre déclaré, lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Emirats Arabes Unis et de France, que "notre objectif du Forum «Philia» est de créer un moyen de dissuasion contre les préjugés, la déformation des religions et les actions illégales, et il n'est dirigé contre aucune partie".

Pour sa part, M. Choucri a indiqué que la présence de forces étrangères sur les territoires arabes reflète le manque de respect des principes des Nations Unies. Et d'ajouter que le Forum d'amitié n'est dirigé contre personne et que nous cherchons à renforcer nos relations avec l'Europe toute entière.

Choucri a ajouté que l'Egypte cherche à renforcer les relations dans le cadre tripartite qui unit la Grèce, Chypre et l'Egypte pour défendre les intérêts de nos peuples sur tous les plans relevant que les défis sanitaires, économiques et politiques sont nombreux, et que ces capacités se multiplient grâce à la complémentarité entre ces pays, lit-on sur la page officielle du ministère égyptien des Affaires étrangères.