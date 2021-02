Cameroun: Rapatriement de réfugiés nigérians - Un accord trouvé

Le 10 février à Maroua, à l'issue des négociations conduites par le Minat, Atanga Nji Paul, le Cameroun, le Nigeria et le HCR ont co-signé un communiqué qui tient en 12 points.

Ils seront finalement près de 5000 à retourner dans l'Etat de Borno, au Nigeria. Chiffre arrêté d'un commun accord entre les parties camerounaise et nigériane et le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR). Les modalités pratiques de ces départs volontaires du camp de Minawao, dans le département du Mayo-Tsanaga, ont été validées le 10 février dernier après de longues heures de débat à huis clos. Comme boussole, un accord tripartite signé le 2 mars 2017 entre le Cameroun, le Nigeria et le HCR.

Associées à cela, des négociations entamées depuis novembre 2020 entre Camerounais et Nigérians. « A ce jour, le camp de Minawao regroupe entre 80 000 et 70 000 réfugiés. Il y en a qui ont exprimé la volonté de rentrer chez eux. Le gouverneur de l'Etat du Borno (Babagana Umara Zalum, ndlr) ainsi que le ministère nigérian en charge des actions humanitaires nous ont fait part des dispositions déjà prises pour pouvoir accueillir ceux qui veulent partir », situe le ministre de l'Administration territoriale (Minat), Atanga Nji Paul.

Le communiqué final ayant sanctionné les travaux de Maroua se décline en 12 points. Lesquels établissent une répartition des rôles entre les différentes parties, afin d'assurer le succès de l'opération de rapatriement volontaire. L'on apprend ainsi que le premier convoi de réfugiés devrait s'ébranler du 27 février au 7 mars 2021. Pour ce faire, « toutes les parties à l'accord tripartite s'engagent à mobiliser les ressources matérielles et financières » nécessaires. De plus, tout en assurant leur sécurité, il faudra veiller à protéger la dignité de ceux qui ont décidé de partir. Ceci, en intégrant le facteur Covid-19, qui nécessite la prise de mesures adaptées, telles que la distanciation physique.

Le Nigéria aura la lourde charge, non seulement d'assurer la poursuite de l'éducation des rapatriés, mais aussi de veiller à leur réinsertion sociale. De même que leur intégration dans les programmes d'assistance humanitaire en cours au Nigeria portés, entre autres, par le Programme alimentaire mondial. Un impératif pour éviter que ces derniers ne succombent aux clins d'œil de Boko Haram, secte terroriste qui continue de recruter parmi les désœuvrés.

L'accord prévoit également un suivi régulier de la situation de ces rapatriés. A cet effet, le « HCR et ses partenaires bénéficient d'un accès total aux réfugiés et aux rapatriés des deux côtés des frontières ». Dans le même temps, un groupe de travail dédié rassemblant les experts des différentes parties a été créé. Les négociations du 10 février dernier ont connu un léger temps mort ayant permis d'effectuer une visite au camp de Minawao. Sur place, le Minat et le gouverneur de l'Etat du Borno ont rassuré les réfugiés sur l'opération en cours.