Congo-Kinshasa: Atundu lance un appel au dialogue positif et constructif

Face aux enjeux politiques de l'heure et à l'asphyxie au sein du Front Commun pour le Congo, FCC, l'ambassadeur André-Alain Atundu, l'un des communicateurs de cette famille chère à Joseph Kabila, lance un appel aux politiciens congolais à faire recours au bon sens pour secourir la raison.

Dans une réflexion rendue publique le mercredi 10 février courant, Atundu suggère un dialogue pouvant réunir toutes les couches politiques et sociales, ce, pour crédibiliser les institutions de la République Démocratique du Congo plongées dans une crise émanant de l'usage abusif de la raison politicienne. Pour Atundu, cette tendance qui consiste à rallier la rationalité aux intérêts particuliers crée des situations non conformes aux lois qui régissent le fonctionnement du pays et ceci engendre un blocage social qui se traduit par la crise politique.

Selon ce cadre du FCC, le pouvoir politique de la RDC est faible parce qu'il est incapable de donner son impulsion aux institutions. C'est à ce niveau qu'Atundu établit une nette différence entre la raison qu'il appelle « force de la loi » et le bon sens qu'il appelle « la recherche de l'apaisement et de la sérénité dans la vie sociale par le dialogue positif et constructif.

De part ses analyses, André Atundu suggère un dialogue pour écarter au cours de celui-ci ceux qu'il qualifie d' « extrémistes » de tout qui manipulent l'égo du pouvoir à des fins inavouées. Selon ce cadre du FCC, le dialogue va permettre de déstresser la société et élaborer des solutions appropriées. Il précise que la mise à l'écart du défi, de l'arrogance, du triomphalisme et l'abattement peut entrainer le rétablissement de la condition fondamentale de la bonne gouvernance à savoir, la cohésion des consciences et la paix des esprits.

Ce "kabiliste" poursuit sa réflexion en indiquant que, lorsqu'on se sert de la raison subjectiviste qui est l'égo du pouvoir, ceci cabre un camp par défi et crée chez d'autres un esprit de résistance voire de résilience s'estiment à tort ou à raison, victimes de la situation créée par le pouvoir, comme il en est aujourd'hui. Atundu indique par ailleurs que le silence de Joseph Kabila par rapport au climat politique qui prévaut en RDC, n'est pas un fait du hasard, mais il use de sa patience pour apaiser et éteindre le feu spectaculaire que connait le pays à l'heure actuelle. André Atundu affirme que la sollicitation d'un dialogue n'est pas un signe de faiblesse, mais une manière de résoudre efficacement la crise politique actuelle.