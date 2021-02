Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le Comité Multisectoriel de Riposte fait le point

Hier, jeudi 11 février 2021, le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion du Comité Multisectoriel de Riposte contre la Covid 19. Selon le compte rendu fait par le Ministre d'Etat en charge de la Communications et médias, Jolino Makelele, il ressort de cette réunion que la situation de la maîtrise de la chaîne des contaminations à la Covid-19 évolue favorablement.

Toutefois, la primeur des préconisations du Comité multisectorielle de riposte contre la Covid-19 seront, comme à l'accoutumée, soumise au Chef de l'Etat pour décision.

En effet, cette réunion a connu la participation du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias, le Ministre d'Etat à l'EPST, le Ministre de la Santé, le Ministre des Transports et Voies de Communication, le Ministre de l'ESU, la Ministre des Affaires Sociales, le Ministre Près le président de la République, la Ministre Près le Premier Ministre, le Vice-ministre du Budget, le Vice-ministre des Finances, le Professeur Steves Auka Mundenke ainsi que les représentants de la Police et des services de sécurité.

Se confiant à la presse, le porte-parole du Gouvernement n'a pas voulu tout dire à la presse. «Le Comité Multisectoriel a examiné toute la problématique liée à cette question et est arrivé à la conclusion que ces mesures doivent être renforcées dans certains cas, être libéralisées dans d'autres. Mais, la quintessence de ces mesures sera soumise au Chef de l'Etat qui lui seul est en mesure de dire demain ce qui sera fait par rapport au constat fait par le comité multisectoriel de riposte », a-t-il déclaré. Au sujet de la levée du couvre-feu, le Ministre de la communication et médias a signifié à la presse que cette mesure va rester en vigueur. Quant aux préoccupations des parents et des enseignants sur la reprise des cours, les pistes proposées vont attendre d'être validées par le Président Félix Tshisekedi.