Congo-Kinshasa: Ibenge veut aller jusqu'au bout avec V.Club en Ligue de champions

Fini le Championnat d'Afrique des Nations (Chan), qui s'est clôturé par le sacre des Lions d'Athlas du Maroc. L'heure est à présent aux compétions interclubs de la Caf notamment, la Ligue de champions qui reprend ce week-end avec les matches de la première journée de la phase de poules.

Les deux représentants de la République Démocratique du Congo, à savoir : l'AS V.Club et le Tout-Puissant Mazembe joueront à domicile, respectivement à Kinshasa et à Lubumbashi. Jean Florent Ibenge qui vient fraichement de perdre le Chan dans des conditions que tout le monde sait, veut aller cette fois-ci jusqu'au bout avec V.Club. Objectif, terminer parmi les deux premiers de son groupe, et accéder en quart de finales.

Le technicien congolais s'est exprimé jeudi 11 février, à la traditionnelle conférence de presse d'avant match : «ce qu'on est en train de faire dans V.Club est assez exceptionnel. Je le dis, et je le redirai encore. Dans le football, il y a beaucoup de choses, il y a notamment cette dimension financière qu'on n'a pas. On n'est pas encore au niveau de rivaliser financièrement avec les grands clubs africains, notamment du Maghreb ou les clubs sud-africains. On doit travailler pour y être. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'occuper la première ou la seconde place du groupe. Ce n'est pas un seul match qui nous intéresse. C'est la sommation de résultats de six matches», a-t-il déclaré. V.Club est dans le groupe A en compagnie d'Al Ahaly d'Egypte, d'Al Merreikh du Soudan et de Simba de la Tanzanie, avec qui, il va ouvrir la piste ce vendredi 12 février, au stade des Martyrs de la Pentecôte sous le coup de 20h, heure locale.

Il y a deux ans, rappelle-t-on, les deux équipes : V.Club et Simba s'étaient croisés dans cette même compétition de la Ligue de champions, et la victoire était salée pour les Moscovites, 5-0 scores cumulés. Ibenge qui se souvient bien, souligne que les matches de ne ressemblent pas : «ce n'est plus la même équipe de Simba qu'on a joué il y a deux ans. Ils sont changés d'entraîneur, mais nous, on a le même entraîneur. Ils ont changé aussi beaucoup de joueurs, de même que chez nous aussi. Celui-ci c'est un autre match, les matches ne se ressemblent pas... ». Le plus important ici pour Florent Ibenge ce n'est pas de gagner ce match par 100 à 0, mais plutôt de prendre trois points.

Ce match sera officié par un quatuor arbitral gambien, avec l'expérimenté Papa Bakary Gassama au sifflet. Il sera assisté de ses compatriotes Abdoul Aziz Jawo et Mustapha Bojano ainsi que Maudo Jallow désigné quatrième.

Mazembe - CR Belouizdad à Lubumbashi

Pour sa part, le TP Mazembe recevra CR Belouizdad d'Algérie samedi 13 février, dans son sanctuaire de Kamalondo, à Lubumbashi. Les Corbeaux de Pamphile Mihayo Kazembe se sont mis au vert depuis mardi pour bien réussir cette entrée en la matière. Un quatuor arbitral gabonais sera aux commandes de ce match : Eric Arnaud Ottogo Castane (AC), Marlaise Ditsoga Beris (A1) Urbain Ondo Ndong (A2) et Gauthier Mihindou (AR).