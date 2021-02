Angola: BAM finance l'augmentation de la production agricole

Luanda — Soixante (60) millions de dollars seront mis à la disposition du gouvernement angolais, par la Banque mondiale de l'alimentation (BAM), pour financer l'augmentation de la production agricole et la stabilité alimentaire en Angola.

L'information a été donnée à la presse ce jeudi à Luanda par le président de la Banque alimentaire mondiale, Richard Cackey, à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

"Le président angolais est reconnu au niveau mondial", a admis Richard Cackey, qui a souligné les progrès enregistrés par l'Angola ces dernières années dans le domaine agro-industriel.

Richard Cackey a exprimé son intention de continuer à aider l'Angola à augmenter la production alimentaire et à soutenir les petits agriculteurs, grâce au financement.

Il a déclaré que les investissements de l'institution bancaire en Angola pourraient atteindre, dans les années à venir, jusqu'à deux milliards de dollars US, dans les domaines de l'augmentation de la production alimentaire et du soutien aux petits agriculteurs, pour garantir la sécurité alimentaire du pays.

Audience du chef de la diplomatie du Rwanda

Aujourd'hui, dans une autre audience, au Palais présidentiel, le Président João Lourenço a également reçu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, avec qui il a discuté des questions d'intérêt bilatéral.

Au cours de la réunion, la situation politique actuelle, la défense et la sécurité dans la région des Grands Lacs ont également été examinées.

Le chef de l'Etat angolais assume actuellement la présidence tournante de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), organisation dont les deux pays sont membres.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, l'Angola et le Rwanda ont, entre autres, des accords dans le domaine de l'aviation civile et en matière de sécurité et d'ordre public.

L'information a été donnée à la presse ce jeudi à Luanda par le président de la Banque alimentaire mondiale, Richard Cackey, à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

"Le président angolais est reconnu au niveau mondial", a admis Richard Cackey, qui a souligné les progrès enregistrés par l'Angola ces dernières années dans le domaine agro-industriel.

Richard Cackey a exprimé son intention de continuer à aider l'Angola à augmenter la production alimentaire et à soutenir les petits agriculteurs, grâce au financement.

Il a déclaré que les investissements de l'institution bancaire en Angola pourraient atteindre, dans les années à venir, jusqu'à deux milliards de dollars US, dans les domaines de l'augmentation de la production alimentaire et du soutien aux petits agriculteurs, pour garantir la sécurité alimentaire du pays.

Audience du chef de la diplomatie du Rwanda

Aujourd'hui, dans une autre audience, au Palais présidentiel, le Président João Lourenço a également reçu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, avec qui il a discuté des questions d'intérêt bilatéral.

Au cours de la réunion, la situation politique actuelle, la défense et la sécurité dans la région des Grands Lacs ont également été examinées.

Le chef de l'Etat angolais assume actuellement la présidence tournante de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), organisation dont les deux pays sont membres.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, l'Angola et le Rwanda ont, entre autres, des accords dans le domaine de l'aviation civile et en matière de sécurité et d'ordre public.