Gabon: Seconde vague de Covid-19 - Discours du Président gabonais

Le Chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba a prononcé un discours à la nation hier jeudi 11 février relatif à la seconde vague de Covid-19. Il a rappelé que le Gabon est confronté à une deuxième vague. Une vague plus haute que la précédente avec un nombre de contaminations journalières plus élevé et accompagné par la menace des nouveaux variants du virus. Il en appelle au sens de responsabilité et de solidarité des uns et des autres. Notre rédaction vous propose toute l'intégralité du discours.

Gabonaises, Gabonais, Mes chers compatriotes,

En 2020, le Gabon a fait face à une première vague de l'épidémie de Covid-19 avec courage et efficacité.

Mi-décembre le nombre de cas actifs, c'est-à-dire positifs au même moment à la Covid-19, est tombé à moins de 100.

Mais depuis, ce chiffre a de nouveau fortement augmenté. Nous pourrions prochainement repasser au-dessus des 1000 cas actifs avec des clusters de plus en plus importants.

De fait, comme beaucoup de pays dans le monde, le Gabon est confronté à une deuxième vague. Une vague plus haute que la précédente avec un nombre de contaminations journalières plus élevé et accompagné par la menace des nouveaux variants du virus.

Cette fois-ci encore, nos hôpitaux et nos équipes médicales sont prêts à livrer bataille face à cet ennemi.

Certes, la qualité de nos plateaux techniques et de la prise en charge n'a cessé de s'améliorer tout au long de cette bataille. Mais pour vaincre à nouveau le virus , ils ont besoin de vous. Chacune et chacun a un rôle déterminant à jouer.

C'est pourquoi j'en appelle à votre sens de la responsabilité et de la solidarité. A votre sens civique.

Plus que jamais, il est nécessaire de porter un masque et de respecter la distanciation physique comme l'ensemble des gestes barrières. Face au virus, ils sont les meilleurs remparts. Plus nous serons disciplinés, plus vite nous remporterons cette bataille.

Dans les jours à venir, des décisions complémentaires sont susceptibles d'être prises. Celles-ci pourraient venir perturber nos vies quotidiennes. Mais elles sont faites pour vous protéger, vous et vos proches. Et accélérer le retour à une vie normale, ce qui est et demeure notre vœu le plus cher.

Mes chers compatriotes,

Restons unis, solidaires et disciplinés. Ensemble, nous surmonterons cette nouvelle épreuve.

Je vous remercie.