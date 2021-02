Gabon: Présentation de la nouvelle stratégie de consultation pré et postnatales

Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé, le mercredi 10 février 2021, la séance de présentation de la nouvelle stratégie de consultation pré et postnatales et l'état d'avancement des stratégies sanitaires nationales en matière de santé maternelle et infantile.

Y ont pris part, l'ensemble des Responsables des formations sanitaires de la région sanitaire de Libreville-Owendo (DRSLO) et les partenaires techniques et financiers notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) et du Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF).

On notera que, les stratégies présentées par la Direction nationale de la santé maternelle et Infantile (DNSMI) visent à de réduire les risques liés à la grossesse et à l'accouchement (mortinaissance et complication de la grossesse), à offrir aux femmes une expérience positive de la grossesse et à leur dispenser les soins appropriés pour une meilleure santé du couple mère-enfant.

Considérant la naissance (donner vie à un être humain) comme fondement du système de santé et afin de matérialiser la vision du Président de la République sur la santé maternelle et infantile , le Ministre a invité les différentes parties prenantes à une prise de consciences en vue d'améliorer la prise en charge de la santé mère- enfant dans les structures sanitaires.

A cet effet, instruction leur a été donnée d'élaborer des rapports d'activités mensuels. Dans le même sens, la DNSMI est instruite de reprendre les audits des décès martels et infantiles dans les structures sanitaires pour un meilleur suivi et une meilleure aide à la décision.

Pour rappel, selon la dernière enquête démographique de santé dans notre pays, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 316 décès pour 100 000 naissances vivantes.