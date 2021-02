Ile Maurice: Opposition - Nando Bodha poursuit sa tournée de rencontres avec Paul Bérenger

Après Arvin Boolell et Rama Valayden, Nando Bodha a rencontré, ce vendredi 12 janvier, Paul Bérenger le leader du Mouvement militant mauricien (MMM).

Le ministre démissionnaire tient un «journal de bord» sur sa page Facebook depuis son départ du gouvernement et du parti soleil, le 6 février, et il vient de poster cette dernière rencontre.

«Je poursuis les consultations et les rencontres avec les principaux dirigeants des différents partis politiques tout en élaborant les grandes lignes de notre projet de société.» Avec l'avocat Rama Valayden, l'ex-secrétaire général du Mouvement socialiste militant (MSM) dit avoir «passé en revue la situation dans le pays et il m'a réaffirmé sa conviction de continuer son combat pour la justice et la vérité. Nous nous sommes convenus de continuer nos concertations sur les grandes préoccupations de notre pays».

Avec le leader des Mauves, il a évoqué «divers thèmes de portée nationale». «Il me rejoint sur mon analyse de la gravité de la situation actuelle qui a amené ma démission et de la nécessité d'une action nationale et patriotique dans l'unité de toutes les forces politiques et citoyennes. Il m'a annoncé que l'Entente des partis de l'opposition va mettre en place une équipe de réflexion sur les grands sujets et défis qui nous interpellent. Je lui ai dit que j'étais heureux de cette démarche qui rejoint ce que j'avais qualifié de ma nouvelle mission. C'est une excellente chose que le débat d'idées revienne à l'avant plan de notre vie politique.»