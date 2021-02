Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - Média en ligne sans complexe et sans respect

« Nestelia Forest décide d'arrêter sa carrière musicale ». Ah bon ? « Non mais arrêtez de dire des âneries » ! D'accord : « Mariusca est en couple » ! Ah bon ? Et donc ?

Sur Facebook, l'à propos du média en ligne, Complexe Iméni pour le nommer, était pourtant clair comme de l'eau de roche : « La République du Grand Banditisme où chacun a le droit de dire ce qu'il veut, quand il veut, mais avec respect ». Il n'y a qu'un pas, ou disons un post, à franchir sur la page de ce « média », rassemblant quelque 25 000 fans, pour que ce qui était clair comme de l'eau de roche vienne à déborder en une eau croupie où surnage à la dérive ce fameux respect érigé en principe. Dans le post en question, en date du mardi 10 février, et brandi glorieusement comme un scoop à la façon des grands journaux à sensation, on pouvait ainsi lire : « Nestelia Forest décide d'arrêter sa carrière musicale à cause des chiffres de vente trop faibles ».

En faisant le replay au ralenti, il n'y a sur les réseaux sociaux et au départ de l'action qu'un coup de gueule et cri du cœur de l'interprète de « Ah Tiady » où Nestelia Forest affiche sa profonde déception du peu de vente réalisée de son dernier titre sur la plateforme digitale Shopamusic, un score cadrant mal avec les promesses d'achat de ses très nombreux fans. Il aura suffi qu'elle s'emporte à déclarer que « si je ne peux plus payer ma facture d'internet avec les revenus de ma musique [...] je préfère tout arrêter » pour que l'info, passant d'une page Facebook à une autre, devienne infox ! Ainsi donc voilà comment on se retrouve hors-jeu à annoncer la fin de carrière, commencée alors qu'elle n'avait que 16 ans, d'une artiste.

On ne peut que s'interroger sur la règle du jeu. Elle est probablement à ranger dans l'attrait incontrôlable d'une pratique buzz & people pour empiler des « Like » sans valeur marchande, que l'on pense à tort comme un signe de reconnaissance et pour se rassurer du sentiment d'exister, fut-il au détriment de la carrière d'une artiste respectable. Aux nombreux commentaires des internautes, aussi affligeants les uns que les autres, Nestelia Forest aura sobrement répondu « continuez comme d'habitude à dénigrer et dire des âneries. Que Dieu vous bénisse » signant son bref message d'un cœur et d'un drapeau congolais.

Autre scoop ô combien plus romantique, Complexe Imeni, annonçait dans un post suivant que Mariusca Mouguengue, célèbre artiste slameuse était, selon leurs sources, désormais en couple, citant le nom de son supposé compagnon. Et donc ? Oui, vous avez raison : A chacun sa vie privée ! Et que Complexe Imeni prenne ces lignes avec le sourire car au fond on peut dire ce que l'on veut et quand on le veut pourvu que cela soit avec respect. Après tout, cela fera un peu de buzz pour leur page, non ?