Egypte: Le Président accueille le PM jordanien

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le Premier Ministre du Royaume hachémite de Jordanie M. Bisher Al-Khasawneh, en présence du Premier Ministre le Dr. Moustafa Madbouly, et le Chef des Renseignements généraux.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que le Premier ministre jordanien a transmis les salutations de Sa Majesté le Roi de Jordanie à M. le Président Al-Sissi, exprimant le souci de la Jordanie de coordonner et de consulter avec l'Égypte, en ce qui concerne les différentes causes. Ainsi que de développer les horizons de la coopération bilatérale, à la lumière des liens qui unissent les deux pays à tous les niveaux, ainsi que l'importance et la centralité du rôle égyptien dans la région, contribuant à faire face aux défis communs, par lesquels passe la nation Arabe.

De sa part, M. le Président Al-Sissi a demandé de transmettre ses salutations au Roi de Jordanie Abdallah II bin Al Hussein, louant la bonne réception et la généreuse hospitalité, lors de sa récente visite en Jordanie, à la lumière des liens historiques étroits, et des relations fraternelles bilatéraux, aux niveaux officiel et populaire. SE M. le Président Al-Sissi a exprimé son aspiration à poursuivre la coordination entre les deux pays, soit bilatéralement ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec l'Iraq, compte tenu notamment des défis croissants auxquels la région est confrontée.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté globalement sur les relations bilatérales, surtout en ce qui concerne le dossier de l'énergie, la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Outre, les moyens de renforcer les relations économiques, ainsi qu'augmenter le taux des échanges commerciaux à ce qui convient avec les relations politiques entre les deux pays.

En plus des mécanismes efficaces, pour la mise en œuvre des projets convenus, dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec l'Iraq.

De même, la réunion a été témoin de l'échange des points de vue à propos des nouveautés des situations régionales. Dans ce contexte, les deux parties se sont convenues sur la nécessité de poursuivre la coordination mutuelle, et de concentrer les efforts communs, afin de mettre l'accent sur le principe du règlement politique global de divers différends et questions dans la région.

Au cours de la réunion, le développement du processus de paix au Moyen-Orient, et la coordination égypto-jordanienne à cet égard ont également été discutés, notamment à la lumière des résultats de la dernière réunion ministérielle de la Ligue Arabe, tenue le 8 février, soulignant l'importance de travailler à l'intensification des efforts internationaux, pour régler la cause palestinienne, basant sur les résolutions de la légitimité internationale, dans le but de résoudre le processus de paix et de poursuivre les négociations.