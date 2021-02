Egypte: Le Président accueille le ministre d'État et membre du cabinet saoudien

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le ministre d'État et membre du cabinet saoudien le Dr. Essam bin Saïd, en présence du chef des renseignements généraux, et de l'ambassadeur du Royaume de L'Arabie saoudite au Caire M. Osama Noqali.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que M. Essam bin Saïd a transmis au Président un message de son frère, le Gardien des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdel Aziz, traitant certaines questions de coopération bilatérale. Tout en mettant l'accent sur la profondeur des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que la volonté du Royaume de renforcer les cadres de coopération bilatérale stratégique à différents niveaux, et de poursuivre le travail conjoint et de coordination intensive avec l'Égypte à l'égard des différentes causes régionales et internationales.

De sa part, M. le Président a demandé de transmettre ses salutations à ses deux frères, le Roi saoudien et Son Altesse, le Prince héritier, soulignant la stratégie spéciale qui caractérise les relations égypto-saoudiennes, étant le pilier de la stabilité de l'ensemble de la région Arabe, surtout à la lumière des circonstances critiques, par lesquelles passent les pays arabes, et les divers défis auxquels ils sont confrontés.

Lors de la réunion, les deux parties se sont convenues sur le développement de la coopération et des consultations constructives entre les deux pays frères dans les divers domaines, afin de réaliser l'intérêt commun des peuples, égyptien et saoudien, en plus de consolider les liens de la solidarité Arabe.