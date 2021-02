Egypte: Entretien téléphonique al-Sissi-Abbas

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a effectué ce soir un appel téléphonique au Président palestinien M. Mahmoud Abbas.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré qu'au cours de l'appel, les deux parties ont échangé les points de vues concernant l'évolution de la situation sur la scène palestinienne, dans le cadre de la coordination bilatérale continue à cet égard.

Dans ce contexte, M. le Président Al-Sissi a affirmé la fermeté de la position égyptienne à l'égard de la question palestinienne et la poursuite de ses efforts sérieux en coordination avec les frères palestiniens et les partenaires internationaux, pour élaborer une vision claire au cours de la prochaine période, en cherchant à promouvoir les efforts du processus de paix afin de résoudre la question palestinienne conformément aux décisions et aux références internationales.

De sa part, M. le Président palestinien a exprimé sa gratitude pour les efforts sérieux de l'Égypte déployés pour soutenir la cause palestinienne, louant le rôle historique et continu de l'Égypte, afin de parvenir à une solution juste et globale pour la question palestinienne, marquant la profondeur et la spécificité des relations égypto-palestiniennes à la lumière des liens étendus entre les deux peuples.