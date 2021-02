Sénégal: Insertion professionnelle des jeunes et autonomisation des femmes - Matam doté d'un bureau d'emploi

Jusque-là considéré comme un obstacle face aux multiples besoins exprimés chez les femmes et les jeunes de la région de Matam, l'accès à l'employabilité de cette frange de la population, s'est toujours présenté sous la forme d'une urgence à solutionner. Dans le cadre de la politique de territorialisation des politiques d'emploi au niveau local, la région de Matam vient de bénéficier d'un bureau dédié aux demandes d'emploi à l'insertion professionnelle des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Modou Fall, le Directeur de l'Emploi au niveau du ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, d'expliquer qu'avec l'implantation de la mission locale, la Direction de l'Emploi s'engage ainsi à accompagner les jeunes et les femmes dans la formation et l'élaboration de projet. «En procédant au démarrage des activités de la mission locale (MILE), pour l'emploi et l'entreprenariat, nous aurons en charge d'accompagner les demandeurs d'emploi et les porteurs de projet mais aussi on veillera à ce que les femmes soient accompagnées et encadrées pour qu'elles puissent avoir leur autonomie», note-il.

Annonçant que le projet qui est en phase avec la directive du chef de l'Etat, consiste à aller vers la territorialisation des politiques publiques à travers un service public de l'emploi décentralisé. Pour relever que «l'objectif est de mettre en place une politique d'emploi pour permettre aux jeunes de se retrouver à partir d'un service de proximité avec la mission, avec la facilité de s'inscrire même au niveau de leur quartier , pour des types d'emploi salarié ou non salarié». Désormais, poursuit-il, tout demandeur d'emploi peut s'inscrire au niveau de la base des données accueil-emplois. Les porteurs de projets peuvent aussi venir s'inscrire. Les conseillers en emploi vont les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un plan d'affaires. La présence de la mission locale, devrait de son avis, permettre aussi de prendre en charge les potentialités qui existent dans la région.

A cet effet, l'autorité annonce «qu'une prospection sera faite au niveau des entreprises qui sont des employeurs afin de motiver des contacts avec les demandeurs d'emploi pour pouvoir leur permettre d'aller en incubation, en qualification ou en stage... ».

Les multiples attentes exprimées par les femmes bénéficient aussi d'une attention soutenue au regard des différents services qui leurs sont positionnés. Le directeur de l'emploi qui en a fait la déclaration, fait savoir qu'il existe dans ce cadre un mécanisme qui leur est dédié. C'est pourquoi, annonce-t-il que «des fiches de recensement des femmes entrepreneures, ont été faites, pour permettre de savoir quels sont leurs besoins en termes de formation, pour les accompagner dans ce sens pour qu'elles puissent avoir des financements et des produits de qualité».

Parlant de la convention nationale qui lie l'Etat aux employeurs, le Directeur de l'Emploi au niveau du ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, a déclaré que plusieurs partenaires ont manifesté leur volonté de soutenir les jeunes et les femmes de la région.