Egypte: Mondial des Clubs - Manuel Neuer très admiratif d'El-Shennawy

Le duel entre le Bayern Munich et Al Ahly en demi-finale du Mondial des Clubs a été aussi l'opposition entre deux grands gardiens. Il s'agit de Manuel Neuer et de Mohamed El-Shennawy.

Malgré la défaite (0-2) d'Al Ahly, El-Shennawy a été irréprochable dans ses cages et a sorti une belle prestation devant Lewandowski et ses coéquipiers. Dans une interview accordée au site de la FIFA, le portier allemand a montré toute son admiration pour son homologue égyptien.

« Je pense qu'El-Shennawy et Al Ahly battent le record du nombre d'apparitions dans le tournoi et cela est spécial. Chaque fois que des gardiens de but actifs disent que je suis leur idole, je pense que vous remarquez que nous nous respectons sur le terrain et que nous nous aimons. El-Shennawy et moi nous sommes embrassés après le match. Nous nous sommes serrés la main et avons échangé des chemises », a-t-il déclaré à FIFA.com.

« Je pense que l'équipe devrait célébrer cet exploit. Bien sûr, une seule équipe peut atteindre la finale, et nous l'avons fait. Pour moi, ce fut une belle rencontre, et je souhaite à Al Ahly et à leur gardien le meilleur pour l'avenir », a conclu Neuer concernant la prestation d'Al Ahly face à son équipe.

Défait par le Bayern Munich en demi-finale, Al Ahly s'est imposé devant Palmeiras au match de la troisième place et décroche le Bronze. El-Shennawy a été désigné Homme de cette rencontre.