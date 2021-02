Afrique: Ligue des Champions CAF - Le MC Alger veut surprendre le Zamalek

La Ligue des Champions CAF saison 2020-2021 débute ce vendredi. Finaliste de la dernière édition, le Zamalek ouvre le bal face au MC Alger à domicile. Le club algérien n'y va pas en victime résignée.

Le Zamalek est un grand d'Afrique. L'entraineur du MC Alger Abdelkader Amrani le sait très bien mais n'occulte pas un exploit.

« Le Zamalek n'est plus à présenter. C'est le finaliste de la derrière édition de la Ligue des Champions, ce qui démontre la valeur de cette équipe. En plus, cette saison, l'équipe a bien démarré son championnat et a déjà inscrit 19 buts, d'où la nécessité de hisser notre niveau pour essayer de déjouer cette formation égyptienne », a-t-il fait savoir.

« La formation du Zamalek est une équipe équilibrée dans tous les compartiments mais comme chaque formation, elle a ses points forts et ses points faibles même s'ils ne sont pas nombreux ! On tachera de les exploiter, car on aspire à revenir à Alger avec un résultat positif », a conclu l'entraineur du club algérois.

Zamalek - MC Alger, c'est ce vendredi à partir de 19h GMT au stade International du Caire pour le compte de la première journée des phases de groupes de la Ligue des Champions CAF.