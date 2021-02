Afrique: Finale du tournoi Ufoa A - Le Sénégal rejoint le Mali et se qualifie à la CAN u17

L'équipe nationale du Sénégal U17 a rejoint hier, jeudi, au stade Lat Dior de Thiés, le Mali en finale du tournoi UFOA A, en remportant la demi-finale qui l'a opposé à la Guinée Bissau. Les Lionceaux ont réussi le carton en s'imposant sur la marque sans appel de 4 buts à 0. Grâce à ce succès, les cadets sénégalais compostent également le second ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui se jouera en mois de mars 2021 au Maroc. Lionceaux et Aiglons s'affronteront samedi prochain pour le trophée du tournoi sous régional.

L'équipe nationale du Sénégal U17 a réussi un carton offensif en écrasant la Guinée Bissau en demi-finale du tournoi UFOA. Les Lionceaux se sont imposés sur le score de 4 à 0 à l'issue d'une partie maitrisée d'un bout à l'autre.

Sous la houlette de Ousmane Diop, Amidou Diop, IBou Sané , les cadets ont attendu la 29e minute pour lancer l'offensive en ouvrant le score grâce à Famady Traoré. Les Lionceaux maintiendront la pression et multiplieront les assauts ; ils sont récompensés à la 41e minute avec un deuxième but signé par Modou Niang. Les Lionceaux vont passer à côté d'un troisième but si l'arbitre n'avait pas fermé les yeux sur un penalty manifeste suite à une faute commise sur Mame Faye.

Au retour des vestiaires, le Sénégal tient le bon bout et scelle définitivement le sort des cadets Djurtus grâce au but de l'inévitable Ibou Sané à la 48e minute suivi par celui de Mame Faye quatre minutes plus tard (52e minute). Dans l'autre demi-finale le Mali a littéralement atomisé la Mauritanie (5-1).

L'armada offensive malienne s'est déployée dès la 23e minute, grâce à une réalisation de Bandjougou Diallo. Si Omar Gome réussira à la 36e minute à égaliser pour les cadets Mourabitounes, les Aiglonnets vont finir par dicter leur loi avec un doublé de Yirigue Sekongo, et deux autres buts de Bowa Kan et Abdoul Traoré. Après avoir décroché les deux derniers billets pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, prévue au mois de mars 2021 au Maroc, le Sénégal et le Mali s'affronteront samedi prochain en finale. Finalistes du tournoi, le Sénégal et le Mali vont rejoindre le groupe des équipes déjà qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 2021 prévue du 13 au 31 mars prochain au Maroc. Il s'agit du Maroc (pays-hôte), de l'Algérie, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud et de la Zambie.